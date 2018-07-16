Palandöken: “Güçlü ekonomi için yerel üretim artırılmalı”

Palandöken, “Dolar ve enflasyonun düşmesi ve ekonomimizin güçlenmesi için yerel üretimi artırmayı öncelik haline getirmeliyiz” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada, güçlü ekonomilerin dayanağının yerli üretim olduğunu vurgulayarak, Dolar ve enflasyonun düşmesi ve ekonomimizin güçlenmesi için yerel üretimi artırmayı öncelik haline getirmeliyiz. Yeni sistemde yeni projeler tasarlanırken özellikle tarım ve hayvancılığa ivme kazandıracak atılımlar yapmalıyız. Hem üretip hem de elimizdeki kıyafetin, telefonun kıymetini bilmeliyiz. İsrafı teknolojide daha çok yapıyoruz. En çok bundan kaçınmalıyız” ifadesini kullandı.

“İhracat ithalatı yakaladığında cari açık kapanacaktır”

Ekonomik dalgalanmaların en az zararla atlatılması için üretimin önemine dikkati çeken Palandöken, “Ülkemiz son zamanlarda hızlı yükselen dolar ve beklentilerin üzerinde çıkan enflasyonun etkisinde. Mayıs ayının cari işlemler hesabı ise 5 milyar 885 milyon dolar açık verdi. Bu ekonomik dalgalanmaların hepsini atlatacak gücümüz var fakat en az zararla geçip gitmesi için önceliğimiz yerli üretimi artırmak olmalı. Yerel ekonomiler, zincirleme olarak tüm ülke ekonomisine doğrudan katkı yapıyor. Dolayısıyla önce kırsaldaki, küçük ilçeler ve köylerdeki kalkınmayı hızlandırmak, üretimi artırmak gerekiyor. Bu sağlandığında hem yerli ve milli ilkemiz devamlılık sağlayacak hem de ihracat ithalatı yakaladığında cari açık kapanacaktır” diye konuştu.

“Teknolojik ürünlerde de israf yaşanıyor”

İsrafın yalnızca gıda üzerinde olmadığını da belirten Palandöken, “Cari açığın kapanmasından, ihracatın artması gerektiğinden söz ediyoruz. Fakat ülkemizde en çok dövizle alışveriş yaptığımız sektör teknoloji sektörü. Herkesin cep telefonu, bilgisayarı, laptopu, tableti son modelleri ile mevcut. Henüz ömrü bitmeden, yalnızca bataryasının değiştirilerek kullanılabilecek ürünleri hemen atıp yenisini alıyoruz ya da bir üst modeli çıkar çıkmaz hemen elimizdekini bırakıyoruz. İsraf yalnızca gıda, kıyafet üzerinde değil, teknolojik ürünlerde de çok fazla yaşanıyor. Bu alışkanlık maalesef cari açığın açılmasına katkıda bulunuyor. Bir yandan üretip, bir yandan elimizdekinin kıymetini bilmemiz lazım. Başka türlü ayağımız yorgandan hep taşacaktır” şeklinde konuştu.