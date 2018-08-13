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13 Ağustos 2018 16:51

Palandöken: "Günübirlik zamlarla fırsatçılık yapmak kimseye fayda getirmez’’

Dövizdeki yükselişi fırsat bilen bazı kesimlerin fiyat artışına gitmesini yanlış bulduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ’’Günübirlik zamlarla fırsatçılık yapmak kimseye fayda getirmez’’ dedi.

Palandöken:

13 Ağustos 2018 16:51


Dolar ve euro’nun yükselişini fırsat bilen bazı kesimlerin temel girdilerde zam olmamasına rağmen fırsatçılık yaparak fiyat artışına gitmesini yanlış bulan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamalarda bulundu. Palandöken, ’’Bu ülke hepimizin. Hep birlikte aynı gemide yol alıyoruz. Bu gemiyi sağ salim limana ulaştırmak için ülke genelinde 81 milyon insanımıza büyük görev düşmektedir. Günübirlik zamlarla fırsatçılık yapmak kimseye fayda getirmez’’ ifadelerini kullandı.


Temel girdi maddelerine zam yapılmadığına dikkat çeken Palandöken, ’’Başta petrol olmak üzere hiçbir temel girdiye zam yapılmazken sudan, una varıncaya kadar birçok alanda zam yapılıyor. Komisyoncudan, üreticiden tedarikçiye kadar birçok kesimin Dolar ve Euro üzerinden işlem yapması fırsatçılıktır. En temel ihtiyaçlarımızın hiçbirine zam yapılmamıştır. Vatandaşlarımız bu fırsatçılara prim vermemelidir. Her zaman olduğu gibi bugün de milli olmalı ve elimizi taşın altına koymalıyız. Buna da öncelikle israftan yani gereksiz harcamalardan kaçınarak başlanmalı. Her zorluğu atlatacak gücü olan ülkemiz üretimi artırarak, ürettiğini içeride ve dışarıda satarak bu ekonomik dalgalanmadan en az zararla kurtulacaktır’ şeklinde konuştu.




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