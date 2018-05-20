Palandöken: “Haksız rekabeti AVM’ler her geçen gün artırıyor”

00’e kadar açık kalmasının yanlış bir uygulama olduğunu ve bu uygulamadan vazgeçilmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Perakende sektörüne darbe vuran bu uygulama kesinlikle kabul edilemez. Yerel yönetimler AVM’lerin Ramazan’da 24.00’e kadar açık kalmasına müsaade etmemeli. Kimse mübarek Ramazan ayını rant elde etmek için kullanmamalıdır” dedi.

Ramazan’ın bereketinden nasiplenmek isteyen esnaf ve sanatkarın AVM’ler yüzünden zor duruma düştüğünü dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zaten haftanın 7 günü sabah 10.00’dan gece 22.00’ye kadar açık olan AVM’ler, Ramazan ayında çalışma saatlerini iyice abartmış durumda. Bazı AVM’ler Ramazan’da iftardan sonra da satış yapmak için gece 24.00’e kadar açık durma kararı almış. Bu şekilde kafalarına göre açılış-kapanış saati belirleme hakkını nereden buluyorlar? Hiçbir Avrupa ülkesinde gece yarılarına kadar açık olan AVM göremezsiniz. Bizim en önemli sorunumuz kuralsızlık. Öte yandan bu AVM’lerde çalışan personeli kimse düşünmüyor. O personellerin de ailesi ve sosyal yaşamı olduğu unutulmamalı” diye konuştu.

“Yerel yönetimler AVM’lerin keyfi uygulamalarına son vermeli”

Perakende sektörünü düzenleyen yasanın uygulamada yeterli olmadığını ifade eden Palandöken, “Gelişmiş ülkelerdeki AVM’ler genellikle şehir dışına açılır. Ancak bizde trafiğin sıkıştığı, nüfusun kalabalık olduğu yerlere yapıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi Ramazan bahanesiyle çalışma saatlerini uzatıyorlar. Bir yandan zincir marketler bir yandan da AVM’lerin haksız rekabeti karşısında ayakta kalmaya çalışan esnafımız Ramazan bereketiyle nefes alacak derken bu uygulama kesinlikle kabul edilemez. Esnafın iş yapacağı saatte açık kalarak esnaf ve sanatkarın işine engel oluyorlar. Yerel yönetimler AVM’lerin bu keyfi uygulamalarına son vermeli. Aksi takdirde bu uygulama perakende sektörüne darbe vurur” şeklinde konuştu.