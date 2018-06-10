Palandöken: “Her 5 araçtan 1’inin zorunlu trafik sigortası yok”

Özellikle trafiğin yoğun olduğu bayram döneminde trafikte olmaları çok tehlikeli. Bu araçların trafiğe çıkması engellenmeli ve denetimler artırılmalı” dedi.

Sigortalılık oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl sonu verilerine göre 22 milyon 218 bin 945 aracın 6 milyon 26 bin 476’sı kaskolu, 17 milyon 524 bin 114’ü trafik sigortası yapılmış. Bu yılın ilk 4 ayında trafiğe ilk kez giren araçlarla birlikte sigortalı araç sayısı 17 milyon 896 bin 286. Dolayısıyla sigortasız araç sayısı ise 4 milyon 694 bin 831 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yaklaşık her 5 araçtan 1’inin sigortasız olması demek. Karayollarında trafik güvenliğini tehlikeye atan bu araçlara karşı denetim artırılmalı. Yapılan kazaların ve trafiğin de en yoğun olduğu dönem bayram dönemleri. Bu sebeple bu araçların bayramda trafiğe çıkmasına izin verilmemeli. Sigorta hem aracın hem de sürücünün emniyetidir. Bu sebeple sigortalılık oranını artırmaya yönelik uygulamalar yapılmalı” diye konuştu.

“Şirketler sigortalılık oranının artırılmasına yardımcı olmalı”

Sigorta şirketlerinin sigortalılık oranını artırmaya yardımcı olması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Sigortalılık oranını artırmak hem kendimizi sağlama almak hem de trafikteki güveni sağlamak açısından çok önemli. Fakat sigortasız araç sayısının çokluğu da ortada. Bunu azaltarak sigortalılık oranını artırmak için sigorta şirketleri de elini taşın altına koymalı. Sigorta primlerine yüzde 5 oranında zam gelmesi yönündeki haberler vatandaşları tedirgin ederken sigortasız araç sayısını yeni zamlar artırır. Mevcut fiyatlarda dahi her 5 araçtan 1 sigortasız olarak trafikte dolaşırken yeni zam yeni sigortasız araç demektir. Şirketler zam düşüncesinden kaçınmalı ve böyle bir uygulamaya girmemeliler. Sadece sigortasız otomobillerin yüzde 10’u bile sigortalı yapılsa elde edilecek prim miktarı şirketlerin zararını karşılar. Hem kasko hem zorunlu trafik sigortası gibi paket halinde sigortalar yaptırılabilmeli. Bunun dışında sigorta şirketlerinin aracın değer kaybı olarak sürücüye ödenmesi gereken paranın da üzerine yatmamalı. Vatandaş bu konuda mağdur edilmemeli” şeklinde konuştu.