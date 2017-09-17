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17 Eylül 2017 09:50

Palandöken: “Öğrenciler ülkemizin geleceğidir”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim yılında 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmene başarılar diledi.

Palandöken: “Öğrenciler ülkemizin geleceğidir”

17 Eylül 2017 09:50


Yeni eğitim öğretim yılının başlaması üzerine yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızın eğitimi her şeyden önemlidir. Yaklaşık 18 milyon öğrencimize ve 1 milyon öğretmenimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Çocuklarımızı hayata hazırlayan, kendilerini keşfetmelerini sağlayan, sağlam bireyler olarak yetiştirmek için çabalayan öğretmenlerimizin ve velilerimizin de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


“Ülkemizin geleceği yaklaşık 18 milyon öğrencimize başarılar”


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatanımıza ve milletimize hayırlı, bilgili, zeki, yetenekli, doğru düşünen bireyler olma yolunda hızla ilerleyen her öğrencimiz ülkemiz için bir değerdir. Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın doktoru, mühendisi, esnafı olacak yaklaşık 18 milyon öğrencimize ve onların eğitiminde her türlü fedakarlığı gösteren yaklaşık 1 milyon öğretmenimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Çocuklarını, ellerinden ne geliyorsa maddi manevi destek sağlayarak yetiştiren tüm velilerimize, ülkemize hayırlı bir eğitim öğretim yılı olmasını niyaz ederim” açıklamasında bulundu.




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