Palandöken: “Tüm iş yerleri tabela standartlarına uymalı”

Tüm iş yeri sahiplerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tabela kirliliğini engellemek ve dilimizin yozlaşmasını önlemek için tüm iş yeri sahipleri TSE tarafından belirlenen tabela standartlarına uymalı. Tabela standartlarına uymayan iş yerleri, bazı belediyelerde olduğu gibi ülke genelinde denetlenmeli. Öte yandan tabelada Türkçe karakter kullananlara kademeli olarak vergi indirimi getirilirse Türkçe tabela kullanımı özendirilmiş olur. En önemlisi cadde ve sokaklar yabancı kelime kirliliğinden mutlaka kurtarılmalı” dedi.

“TSE’nin belirlediği tabela standartlarına uyulmalı”

Türkçe tabela kullanımının vergi indirimi ile özendirilmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüm ticari müesseseler kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödemektedir. Eğer Türkçe karakterli tabelaları kullananlara belli oranlarda indirim veya tabela vergisi muafiyeti getirilirse, iş yeri sahipleri tabelalarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçer. Ülke genelindeki bazı belediyelerde olduğu gibi, en az yüzde 75’i Türkçe olmayan tabela kullanan iş yeri sahipleri uyarılmalı. Çünkü yabancı kelimelerden oluşan tabelalar hem vatandaşlar tarafından anlaşılmıyor hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Yerli ürünlerimizin üretilip satıldığı iş yerlerinde bile dikkat çekmek için yabancı kelimelerin yazılı olduğu tabelalar kullanılıyor. Tüm iş yerleri TSE’nin belirlediği tabela standartlarına uymalı” şeklinde konuştu.