Palandöken’den AVM’lere tatil değerlendirmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Valisi Ercan Topaca’nın gönderdiği talimata göre tüm AVM’lerin Ramazan ve Kurban Bayramlarının birinci günü ile 1 Ocak’ta kapalı olacağını ve AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerinin ise sabah 10.00 ve akşam 22.00 olarak belirlenmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Palandöken, "Ankara Valiliğinin Ramazan ve Kurban Bayramlarının birinci günü ile 1 Ocak tarihlerinde AVM’lerin kapalı olmasına ilişkin kararı hem esnaf için hem de çalışanlar için sevindirici. AVM’lerin açılış-kapanışı ile ilgili alınan bu kararın ülke genelinde uygulanması 2 milyon esnafımızı ve çalışanları daha çok sevindirecektir" ifadelerini kullandı.

Palandöken, "Gecikmiş olmasına rağmen esnafımız ve AVM çalışanları için oldukça sevindirici ve olumlu bir karar. Ancak bu kararın tüm illerimize örnek olması gerekir. Çünkü alınan ve uygulamaya konulan karar tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. Esnaf ve sanatkarımız için güzel ve sevindirici bir karar. Bu sevindirici kararı alan Ankara Valisi Ercan Topaca’ya ve tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyorum. Bu karar ile Ankara’da bulunan 40 AVM’nin açılış ve kapanışı ile bayramlarda ve yeni yılın ilk günü AVM’lere kural geliyor. Ancak ülke genelinde 404 AVM bulunuyor. Aynı düzenleme, tüm AVM’ler için uygulamaya geçmeli" şeklinde konuştu.

Açılış ve kapanışla ilgili olarak Perakende Yasası için daha önceden bu konuları talep ettiklerini belirten Başkan Palandöken, "Bugüne kadar geçen zamana yazık oldu. AVM’lerde çalışanların bir insan olduğunu, ailelerinin olduğunu, sabah 09.00’da gelip gece yarılarına kadar çalıştıklarını düşünürsek gerçekten zor günler yaşıyorlardı. İnsanların yaşam haklarına işsizlikten kaynaklanan bir emek sömürüsü yapılıyordu. İnsanların bayramları ailelerini ziyaret ederek ya da kurbanlarını keserek geçirmesi için de önemli bir zamanlama. Bu kararın kalıcı olması lazım. Ankara için yapılan bu kararın tüm Türkiye’de örnek alınması gerekir. Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’yı cesur kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.