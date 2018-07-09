Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 11:07

Palandöken’den Çorlu’daki tren kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Palandöken’den Çorlu’daki tren kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

09 Temmuz 2018 11:07


TESK Genel Başkanı Palandöken, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası ile ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, “Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmesi haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Elim kazada hayatını kaybeden 24 vatandaşımıza Allah’tan rahmet sevenlerine sabır diliyorum. Aynı kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok fazla kayıp verdiğimiz böyle kazaların bir daha yaşanmamasını Allah’tan diliyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç