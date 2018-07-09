Palandöken’den Çorlu’daki tren kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

TESK Genel Başkanı Palandöken, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası ile ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, “Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmesi haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Elim kazada hayatını kaybeden 24 vatandaşımıza Allah’tan rahmet sevenlerine sabır diliyorum. Aynı kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok fazla kayıp verdiğimiz böyle kazaların bir daha yaşanmamasını Allah’tan diliyorum" ifadelerini kullandı.