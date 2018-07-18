Palandöken’den Erdoğan ve Yıldırım’a esnaf için mektup

Kamu Kurumları ve yerel yönetimlerin kendi işlerini yapmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a mektup gönderdi. Palandöken, kamunun ve yerel yönetimlerin esnafla rekabet etmelerinin önüne geçmelerini istedi. Palandöken mektubunda, “Kamu kurumları ve yerel yönetimler esnaflığı bırakmalı. Bu kurum ve kuruluşlar esnafın sorunlarını çözmeli. Çünkü esnaf istihdama en büyük desteği veren kesimdir. Kendi işinde başarılı olamayanlar başkalarının işine el atıyor, herkes bildiği işi yapsın.” ’Ekmeği ekmekçiye ver bir ekmek de fazla ver’ atasözünü hatırlatan Palandöken, “Ülke genelindeki bütün fırınlarımız dörtte bir kapasite ile çalışıyor. Kamu ve yerel yönetimler halka ucuz, ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp yardım yapsınlar. Esnaf ve sanatkar ülke ekonomisinin can damarlarıdır. Bu fırınlar ve işyerlerinin hepsi milli servettir. Kimsenin milli serveti yok etmeye hakkı yoktur. Kamu ve yerel yönetimler esnaf ve sanatkarı desteklemeli. Mahalli idareler fırıncı oldu ekmek satıyor. Kamunun görevi ekmek satmak, misafirhaneleri otel, salonları düğün evi, cezaevlerini ayakkabı ve gömlek imalat hanesi, açık ceza evlerini hayvan ürütme çiftliği, belediye parklarını işletmek midir?” dedi.

“Taksicilik özel sektörün işi”

Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin haksız rekabeti karşısında esnaf ve sanatkarların ayakta kalmak için direndiğini belirten Palandöken, “Pek çok yerde açık market işletiliyor. Taksicinin işini engelleyen adli servisler, minibüsçünün işini engelleyen sosyete pazar servisleri faaliyette. Bankalar altın alım-satımı yaparak kuyumculuk sektörüne darbe vurdular. Binlerce esnaf bu tür karar ve uygulamalardan etkilenerek dükkanlarını kapatıyor. Buna bir dur demenin zamanı geldi. Bırakın her işi erbabı yapsın. Devletin görevi esnafın yaptığı işi yapmak değil, esnafın önünü açmaktır. Devlet esnaflık yaparak istihdama katkı sağlayan ve kısıtlı imkanları ile devletine vergi veren esnafla rekabet etmemeli. Çünkü esnafıyla rekabet eden devlet ne işsizliği önleyebilir, ne de milli gelirde istenilen seviyeye ulaşabilir” şeklinde konuştu.

“Çimentosuz bina ayakta kalmaz”

2 milyon esnaf ve sanatkarın kamunun yanlış uygulamalarından zarar gördüğünü belirten Palandöken, “Esnafın ekmeği ile oynanıyor. Yerel yönetimler ve kamu asli görevini yapsın. Yerel yönetim ve kamu tarafından satılan ekmeğin maliyetini bilen yok. Fırınlarda yanan yakıt aynı, elektrik aynı ama nasıl ucuza ekmek veriliyor bilen yok. Bu işi yapan fırıncılar milyonlarca ekmeği satamadığı için çöpe atmak zorunda. Günde 12 milyon ekmeğin çöpe gitmesinde, esnafın zarar etmesinde en büyük sorumluluk yerel yönetimlerin ve kamunun fırıncılık yapmasından kaynaklanıyor. Acilen devlet esnafın işinden el çekmeli. Esnaf ve sanatkarın olmadığı yerde yaşam olmaz. Esnaf ülkenin çimentosudur. Çimento olmaz ise bina ayakta duramaz. Bir an önce binanın ayakta durması ve yapının bozulmaması için önlemler alınmalı ve herkes kendi işini yapmalı” diye konuştu.