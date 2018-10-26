Palandöken'den esnafların yurt dışı iş gezisine destek

Esnafın sektörel gelişmeleri takip etmesi ve kendini geliştirmesi için KOSGEB işbirliği ile yurt dışı iş gezisi desteği verileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Amacımız esnafımızın sektörel gelişmeleri takip etmesi, uluslararası işbirliklerinde bulunması gibi kendilerini geliştirecek gezi faaliyetlerinde bulunması'' dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sektörel gelişmeleri takip etmesi ve kendini geliştirmesi için KOSGEB iş birliği ile yurt dışı iş gezisi desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Palandöken, ''KOSGEB tarafından verilen yurt dışı iş gezisi desteği artık konfederasyonumuz iş birliği ile gerçekleşecek. Amacımız esnafımızın sektörel gelişmeleri takip etmesi, uluslararası işbirliklerinde bulunması gibi kendilerini geliştirecek gezi faaliyetlerinde bulunması. En az 10 esnaf ve sanatkarın katılım sağlaması gereken bu gezi için KOSGEB'in belirlediği kriterler çerçevesinde başvuruları konfederasyon olarak değerlendireceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu destekten azami ölçüde yararlanması için gerekli yönlendirmeleri yaparak başvurularını ileteceğiz'' ifadelerini kullandı.

''Her yurt dışı iş gezisi için gidilecek ülkeye göre işletme başına 5 bin ya da 3 bin TL destek veriliyor''

Yurt dışı iş gezisinin yüzde 60 destekle yürütüleceğini belirten Palandöken, ''Gezi programında işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmelerinin ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi'nde yer alan bir fuara ziyaretin yer alması gerekiyor. Bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleşmesi durumunda, yurt dışı iş gezisi programında ya meslek kuruluşları ile toplantı ya da sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları. ile görüşmelerden en az birinin programda yer alması gerekiyor. Bu destek ile esnaf ve sanatkarımızın yurt dışında konaklama, ulaşım, fuar giriş ücretleri ile toplantı organizasyon giderlerinin ve iş gezisi programı ile ilgili tercüme ve rehberlik hizmetlerinin yüzde 60'ı karşılanıyor. Her yurt dışı iş gezisi için gidilecek ülkeye göre işletme başına 5 bin ya da 3 bin TL destek veriliyor'' şeklinde konuştu.