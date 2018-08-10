Palandöken’den faturalarda esnafa indirim isteği

Ailesiyle birlikte 10 milyona yakın nüfusun bir nebze de olsa rahatlaması demektir" dedi.

Maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle esnafın ayakta kalmakta zorlandığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve su faturalarında esnafa özel kolaylık istedi. Palandöken, "Ekonomimizdeki dalgalanmalar maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle esnafımız geçinmekte zorlanıyor. Satışların normalden biraz düşmesi dahi, girdisi çıktısı derken esnafımızı çok etkiliyor. Bu sebeple en azından 5 yıllık bir plan ile elektrik ve su faturalarında esnafa özel indirimler sağlanmalı. Elektrik ve doğal gaza gelmesi beklenen zamlar ise bir sonraki yıla ertelenmeli çünkü bu en temel harcamaların artması esnafın maliyetinin artması demektir. Aynı zamanda enflasyona da olumsuz yönde etki etmesi engellenmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Esnafın korunması demek ekonominin korunması demektir. Ailesiyle birlikte 10 milyona yakın nüfusun bir nebze de olsa rahatlaması demektir’’

Esnaf işletmelerinde elektrik ve su faturalarında ayrıcalık sağlanması gerektiğini belirten Palandöken, "Önümüzdeki aylarda elektriğe gelmesi beklenen zam dışında, bu yıl Ocak ve Nisan aylarında yapılan toplam yüzde 11.95’lik elektrik zammından sonra zam yapılmadı. Su faturalarında ise İzmir’de 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 5 zamlanırken, İstanbul’da 1 Ocak’tan itibaren yüzde 5 indirim yapılması ilgili büyükşehir belediyelerince kararlaştırılmıştı. Fakat olması gereken adaletli sistem, Haziran ayı itibariyle sayısı 1 milyon 862 bin 991’e çıkan 81 ilimizdeki esnaf işletmelerimizin tümüne elektrik ve su faturalarında ayrıcalık sağlanması. Bu aslında ayrıcalık değil, anayasamızın 173. maddesindeki esnafın korunması ve geliştirilmesine yönelik kanunun da gerekliliğidir. Çünkü esnafın korunması demek ekonominin korunması demektir. Ailesiyle birlikte 10 milyona yakın nüfusun bir nebze de olsa rahatlaması demektir" şeklinde konuştu.

Faturalarda büyük oranda haksız kazanç elde edildiğini de hatırlatan Palandöken, Türkiye’nin elektrik tüketiminin Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,14 artarak 23 milyar 5 milyon 314 bin kilovatsaat olduğunu kaydetti. Palandöken, "Esnafa faturalarda ayrıcalık istememizin bir nedeni de fatura üzerinden elde edilen haksız kazançlar. Elektrik faturalarında enerji fonu, TRT payı, tüketim vergileri, KDV, dağıtım bedeli, yuvarlama farkı olmak üzere tüketim bedeli hariç 6 ayrı kalemden, su faturalarında atık su bedeli, şube yolu bakım bedeli yani dağıtım bedeli, KDV, çevre temizlik vergisi olmak üzere tüketim hariç 4 ayrı kalemden ek ücret yansıtılıyor. Gelen faturanın sadece yarısı tüketim bedeli. Diğer bedeller ise faturanın kalan yarısını oluşturuyor. Özel şirketlerin yaptığı çok büyük bir haksızlık. Düşük cirosu ile sigorta primi, faturası, borçları vs. ödemeye çalışan esnafın faturalardaki birçok kalemden muaf tutulmalı. Geceleri sokakları aydınlatan, gündüzleri dükkan önlerini yıkayan temizleyen esnaf elektrik ve su faturasına ayrıcalığı hak ediyor" değerlendirmelerinde bulundu.