Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 11:07

Palandöken’den Güngör Uras için taziye mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Güngör Uras, ekonomiyi esnafın ve halkın anlayacağı dilde anlatan, önemli tespitlerde bulunan usta bir kalemdi.

Palandöken’den Güngör Uras için taziye mesajı

20 Ağustos 2018 11:07

Esnaf ve sanatkar camiası olarak ekonomiyi sade örneklerle anlatan bir ustayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.


TESK Genel Başkanı Palandöken, usta gazeteci Güngör Uras’ın ölümünün ardından yayımladığı taziye mesajında, “Köşe yazıları ve ekonomideki önemli değerlendirmeleriyle esnafa ve ekonomiye dair önemli katkılar sağlayan Güngör Uras’ın vefatını büyük bir üzüntü ile duydum. Uras, ekonomiyi esnafın ve halkın anlayacağı dilde anlatan, önemli tespitlerde bulunan usta bir kalemdi. Esnaf ve sanatkar camiası olarak ekonomiyi sade örneklerle anlatan bir ustayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç