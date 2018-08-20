Palandöken’den Güngör Uras için taziye mesajı

Esnaf ve sanatkar camiası olarak ekonomiyi sade örneklerle anlatan bir ustayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, usta gazeteci Güngör Uras’ın ölümünün ardından yayımladığı taziye mesajında, “Köşe yazıları ve ekonomideki önemli değerlendirmeleriyle esnafa ve ekonomiye dair önemli katkılar sağlayan Güngör Uras’ın vefatını büyük bir üzüntü ile duydum. Uras, ekonomiyi esnafın ve halkın anlayacağı dilde anlatan, önemli tespitlerde bulunan usta bir kalemdi. Esnaf ve sanatkar camiası olarak ekonomiyi sade örneklerle anlatan bir ustayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.