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10 Temmuz 2017 10:30

Palandöken’den "kira sigortası" değerlendirmesi

Ülkenin nüfusunun yüzde 26’sının kiracı konumunda olduğunu kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kira sigortası ile devletin vergi kaybı olmayacak.

Palandöken’den

10 Temmuz 2017 10:30

Konut kiralama işlemlerinin tümü kayıt altında olacak. Ev sahipleri kirasının peşinde koşmayacak çünkü hakları koruma altında olacak” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl uygulanmaya başlayan kiraların sigortalanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kira sigortasının birçok sorunu çözeceğini dile getiren Palandöken, “Bu yıl 22 Mayıs itibariyle aktif olarak uygulanmaya başlanan kira sigortası uygulamasına yoğun talep var. İlk yirmi günde 814 mülk sahibi bilgi almak için çağrı merkezlerine müracaatta bulundu. Bu uygulama mülk sahiplerinin haklarını da koruyor. Kiracının kirayı ödememesi halinde mülk sahibi parasının peşinde koşarken mağdur olmayacak. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane sayısı var. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızın yüzde 26’sı ise kiracı konumunda. Kira sigortası ile tüm konut işlemleri kayıt altında olacağı için devletin vergi kaybı da büyük oranda azalmış olacak” diye konuştu.



“1 yıllık kira sigortası 1 aylık kiranın yüzde 65’i tutarında”


Kira sigortası uygulaması ile ilgili bilgi veren Palandöken şunları kaydetti:


“Mevcut kiracısı olan mülkler ve yeni kiralama yapılan mülkler için, mal sahibi ve kiracı bilgileri başvuru için yeterli. İlk üç ay bekleme süresi içerisinde kira bedeli düzenli ödenmesi gerekiyor. Sigorta işlemlerinin tamamlanması için evin kira bedeline göre yüzde 65 tutarında ücret talep ediliyor. Örneğin evin kirası bin lira ise yıllık 650 TL kira sigortası primi ödenecek.”


Palandöken, kira sigortası uygulamasının kayıt dışılığın azalmasına da etkisi olacağını belirterek, “Kira gelirini sigortalatmak isteyen mülk sahibinin gelirleri bu yolla kayıt altına alınacağından, sigortalanan gelirlerin vergisi de rahatlıkla tespit edilebilecek. Sigorta şirketleri, maliye ile veri paylaşımında bulunabilir ve gelirler bu şekilde kolaylıkla takip edilebilir” ifadelerini kullandı.


Ülkenin nüfusunun yüzde 26’sının kiracı konumunda olduğunu kaydeden Palandöken, “Kira sigortalanması ile devletin vergi kaybı olmayacak. Konut kiralama işlemlerinin tümü kayıt altında olacak. Ev sahipleri kirasının peşinde koşmayacak çünkü hakları koruma altında olacak” dedi.




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