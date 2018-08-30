Palandöken’den korsan servis açılaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korsan okul servislerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Velilerin çocuklarını korsan okul servislerine emanet etmemeleri gerektiğini belirten Palandöken, "Müşteri çekmek amacıyla kameralı olduğu söylenen okul servis araçlarında da öğrenci velileri mutlaka TSE belgesi arasınlar. Kamera zorunluluğu yıl sonuna kadar olmasa da bazı okul servis araç sahipleri kameraları servis araçlarında hizmet veriyoruz diyerek velileri aldatabiliyorlar. Bu durumda mutlaka araçlarda olduğu söylenen kameraların mutlaka TSE garanti belgesi ve nasıl çalıştığı mutlaka sorgulanmalıdır. En önemlisi veliler bu kameraları nasıl takip edeceklerini ve sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edip çocuklarını öyle emanet etmelidirler. Bununla birlikte yardımcı rehber personeli olan, odaya kayıtlı vergisini veren esnaf tercih edilmeli. Çünkü çocuklarımızın güvenliği geleceğimizin güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız geleceğimizdir ve onları korumak geleceğimizi korumaktır"

Çocukların güvenliğini korsan servis araçlarının değil kayıtlı şoför esnafının koruyacağına dikkati çeken Palandöken, "Okulların açılmasına az zaman kala piyasalarda korsan servis araçları artmaya başlıyor. Fakat velilerimiz bunlara itibar etmemeli. Çocuklarımız geleceğimizdir ve onları korumak geleceğimizi korumaktır. Onların güvenli şekilde okula gidip gelmelerinin sorumluluğu korsan servisçilere verilmemelidir. Bu yüzden vergisini veren, oda kaydı olan, servisçilik yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan şoför esnafı tercih edilmelidir. Araçta rehberlik edecek bir personel de bulunduran ve aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve kurallara uyan, zorunlulukları yerine getiren velileri kandırmayan esnaf kesimimiz tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.

"Öğrenci velilerimiz servis şoförü esnafımızdan muhakkak TSE belgesini sorgulamalıdırlar"

Servis aracının yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığının kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından birlikte yürütülecek olan servis araçları ile ilgili yönetmelikteki değişiklikler unutulmamalı. Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluklarıyla ilgili süre 3 Eylül 2019’a kadar uzatıldı. Fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğuna ait sürede son gün ise 3 Eylül 2020 olarak belirlendi. Araçlara sonradan takılacak tüm elektronik cihazların Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği’ne uygun olması ve bu sistemleri yapacak kişilerin TSE tarafından yetkilendirilmiş olması şart. Öğrenci velilerimiz servis şoförü esnafımızdan muhakkak TSE belgesini sorgulamalıdırlar. Bunu sorgulamaz iseler korsan servisçilik artar" açıklamalarında bulundu.