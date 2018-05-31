Palandöken’den stopaj vergisi açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stopaj vergisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Palandöken, stopaj vergisinin tahsilat yöntemi değil vergi yükünün başkasına devredilmesi haline döndüğünü vurgulayarak, ’’Stopaj vergisi esnafın omzuna yük bindiriyor. İş yeri kiralarında stopaj vergisi kaldırılmalı. Çünkü kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mülk sahibi değil esnaf ödemiş oluyor. Bu da hem haksız bir düzen oluşturuyor hem esnafın kazancını buharlaştırıyor’’ ifadelerini kullandı.

İş yeri kiralarındaki stopaj vergisinin kaldırılması gerektiğini belirten Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Vergi yükü dükkan açmak isteyen esnafın sırtına kalıyor. Kira sözleşmesi yapılırken iş yeri sahiplerinin isteklerine göre esnaf da kabul etmek zorunda kalıyor. Net kira üzerinden belirlenen kira sözleşmesi ile vergi esnafta kalıyor. Yıl içinde hem iş yeri sahibine kira ödeyip hem de yüzde 20 oranında stopaj ödüyor. Yani zarar da etse, kara da geçse her türlü bu vergi esnaf tarafından ödeniyor. Sözleşme üzerinde bu verginin iş yeri sahibi tarafından ödendiğini yazması da bu verginin kaldırılması için önemli bir neden. Esnaf zaten yüksek kiralar, vergiler, sigorta primi, verginin vergisi derken kazancı buhar oluyor.’’

’’Bu düzenin değiştirilmesi, esnafın üzerindeki yükün alınması ve stopaj vergisinin kaldırılması gerekiyor’’

Stopaj vergisinin adaletsiz bir düzen olduğunu belirten Palandöken, 30 bin TL’yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahiplerinin beyanname vermek zorunda olduğunu ifade ederek, ’’Beyanname veriyor fakat vergiyi esnaf ödüyor. İş yeri sahibi vergiyi esnafın ödemesine rağmen iadesini de kendisi alıyor. Stopaj vergisi bu noktada tamamen adaletsiz ve çarpık bir sistem halini almıştır. Bu düzenin değiştirilmesi, esnafın üzerindeki yükün alınması ve stopaj vergisinin kaldırılması gerekiyor. Vergiyi vermesi gereken mal sahibi yani iş yerinden kira geliri elde edendir. Bu verginin kaldırılarak esnafa bir ayrıcalık istemiyoruz yalnızca haksızlığın ortadan kaldırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.