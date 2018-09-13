Paraşütler İzmir semalarını süsledi

Türk Hava Kurumu'nun (THK) girişimleriyle İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 46. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Hava Kurumu'nun bünyesinde İzmir'in tarihi ilçesi Selçuk'ta bu yıl 46.'sı düzenlenen paraşüt şampiyonasında paraşütler gökyüzünü adeta gelin gibi süsledi. 7'den 77'ye büyük bir ilginin olduğu Paraşüt Şampiyonası'nın yapıldığı Efes Havaalanı adeta bir karnaval yerine döndü.

THK'nın Selçuk'taki Havacılık Eğitim Merkezi'nde 10 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan şampiyona, 15 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. Toplam 22 takımdan 110 paraşütçünün katıldığı şampiyona, hedef ve 4'lü formasyon branşlarında gerçekleştiriliyor.

Her yıl sivil-asker iş birliğiyle düzenlenen şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait CN-235 Casa tipi uçak ile THK'ye bağlı C-208 GRAND CARAVAN uçakları da görev yapıyor.