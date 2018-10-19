İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halinde olan polis aracına çarptı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki polis aracına çarptı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki polis aracına çarptı.


Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam D-75 karayolu üzerinden Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 NA 8050 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonu önünde park halinde olan polis aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.