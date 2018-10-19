Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki polis aracına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam D-75 karayolu üzerinden Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 NA 8050 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonu önünde park halinde olan polis aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.