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Parklar kış bakımına alındı

Mamak’ta park ve yeşil alanlara yönelik yürütülen bakım çalışmaları devam ediyor.

Mamak'ta park ve yeşil alanlara yönelik yürütülen bakım çalışmaları devam ediyor. Mamak Belediyesi, soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte parklarda kış hazırlıklarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parkları yazın olduğu kadar kışın da tüm güzelliğiyle vatandaşa hizmet etmesi için ilçedeki parkları elden geçiriyor. Ekipler ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme, budama, yabancı ot temizliği, park temizliği ve oyun gruplarını elden geçiriyor.


Yeşil alanı arttırmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yazın bittiği ve sonbahar aylarının geldiği bu günlerde yaz bitkileri yerine park ve bahçeleri kış bitkileri ile donatıyoruz. Akgül, “Yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşlarımızın rahat nefes alabildikleri, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımını aksatmadan devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın da sahip çıkmasıyla parklarımız daha da güzel olacaktır” dedi.

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