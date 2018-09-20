Patates tatlısına yoğun ilgi

AKM'de düzenlenen 5. Niğde Günlerinde ilk kez denenen patates tatlısı tanıtıldı. Aşçı Aydın Akyol, ''Memleketim Niğde'ye hizmet amacıyla ürettim'' dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 5. Niğde Günleri düzenleniyor. Gerek geleneksel tatlarıyla gerek yöresel danslarıyla Ankaralıların Niğde'yle buluştuğu Niğde Günleri'nde ilk kez denenmiş olan patates tatlısı tanıtıldı. Patates tatlısını ilk kez yapan aşçı Aydın Akyol, '' Denedim ve neden olmasın dedim. Memleketim Niğde'ye hizmet amacıyla ürettim. Patent başvurusunda bulunacağız. Patatesi deneye deneye bu hale getirdim. Patatesi haşladım, rendeledim, püre haline getirdim. Yüzde 80'i patates. yüzde 20'si un, irmik, pudra şekeri. Fırına verdim, şerbetini verdim ve bu şekilde sunuyoruz. Bizim de şehrimize bir katkımız olsun amacıyla yaptık'' ifadelerini kullandı.

Bozköy Belediye Başkanı Yalçın Tekeli ise, ''Patatesin çeşitli yemekleri var. Patates tatlısının da bizim ustamız yeni buldu. Biz de beğendik. Bozköy'ün yüzde 60'ı patatesle uğraşıyor. Farklı bir tat oldu'' şeklinde konuştu.