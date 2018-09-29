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Patenci gençlerden Ankara trafiğinde tehlikeli oyun

Ankara’da yağmurlu havada belediye otobüsünün arkasına takılan patenci gençlerin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Ankara'da yağmurlu havada belediye otobüsünün arkasına takılan patenci gençlerin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.


Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde kaydedilen görüntüye, seyir halindeki belediye otobüsünün peşine takılan iki patenli genç yansıdı. Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Kolej'den Cebeci istikametine seyreden otobüsün arkasında yol alan gençler, hem kendi hayatlarını riske attı hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza geçirme riskine aldırış etmeyen gençler, bu şekilde kilometrelerce yol katetti.

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