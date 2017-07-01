Patenli gençlerin trafikte ölümle dansı

Başkent’te akan trafikte halk otobüslerinin arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli gencin tehlikeli oyunu, sürücüler tarafından telefonla kaydedildi. Sıhhiye Ordu Evi’nin önünde belediye otobüsüne tutunan patenli 2 genç, Kızılay Meydanı’na kadar bu şekilde ilerledi. Tutundukları otobüs durağa yanaşınca başka bir otobüse tutunan gençler, tehlikeli yolculuklarını bu şekilde bir süre sürdürdü. Yaşananları kaydeden sürücüler, “Çocuk ölümle dans ediyor resmen. Frene bassa arkadaki araba vuracak. Allah korusun” şeklinde tepki gösterdi.