Pazar günlerini iple çekiyorlar

Altındağlı vatandaşlar, Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor. Her hafta pazar günü aynı sofraya oturan Altındağlılar, "Ağzımız hep tatlı olsun" görüşünde birleşiyor.

Pazar buluşmalarının bu haftaki konukları Başpınar ve Doğantepe Mahallesi sakinleri oldu. Başkan Tiryaki, yaklaşık 450 kişinin katıldığı kahvaltı programında birlik ve beraberlik mesajı verdi, tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

"Samimiyeti önemsiyoruz"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, hemşehrileriyle her hafta sonu aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi ve kahvaltıların önemine dikkat çekti. Günümüzde insanların birbirine maalesef selam dahi vermekten imtina ettiğini hatırlatan Başkan Tiryaki, gerçekleştirdikleri bu tür programlarla dostluk ve komşuluk bağlarının güçlendiğini söyledi. Başkan Tiryaki, "Biz, herkese kucak açtık. Sizlere karşı hep samimi olduk. İhtiyaçlara yönelik adımlar attık. Bunların hepsi siz değerli Altındağlılar için. Sizlerin daha iyi şartlarda yaşaması için" dedi.