Pedallar ‘kalpler' için çevrildi

Keçiören Belediyesi, Dünya Kalp Günü'nde kalp sağlığına dikkat çekmek için Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin organize ettiği bisikletli sporcularla ve gönüllü bisikletçilerle Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde bisiklet sürme etkinliği düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı etkinlikte, Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde yer alan bisiklet parkurunda vatandaşlara ücretsiz hizmet veren bisikletlerle turlar atıldı.

Bisikletle sağlıklı yaşam

Dünya Kalp Günü'ne ilişkin aydınlatıcı bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın bisiklet sürerek öncülük ettiği grup, bisiklet parkurundaki turlarını tamamlayarak kalp sağlığına ve sağlıklı yaşama dikkat çekti. Yaklaşık 100 profesyonel bisikletçi ile gönüllü bisikletçileri bir araya getiren organizasyonun mimarı Başkan Ak, etkinliğin sonunda tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pedalsız yarışa büyük ilgi

Keçiören Belediyesi'nin öncülüğünde Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin ve Kalbin İçin Pedalla Grubu'nun yer aldığı organizasyonda çeşitli yarışlar da yapıldı. Beşerli gruplar halinde 10 metrelik mesafede pedal çevirmeden düzenlenen bisiklet yarışı büyük ilgi gördü. Yarışmanın ardından Başkan Ak, beşerli her bir grubun birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne madalyalarını takdim etti.

Ihlamur Vadisi'nde ücretsiz bisiklet keyfi

Keçiören Belediyesi'nin sporu, hareketi ve toplum sağlığını gözeten bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu belirten Başkan Ak, vatandaşları spora teşvik edecek her türlü imkanın seferber edildiğini ifade etti. Sağlığın ve sporun ayrılmaz bir bütün olduğunu hatırlatmak için Dünya Kalp Günü'nde bisikletli sporcularla farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Ak, “Çevreci bir belediye olarak Keçiören'de hayata geçirdiğimiz birçok sosyal alan var. Bu sosyal alanların spor yapmaya elverişli olmasına oldukça özen gösteriyoruz. Çevreyi koruyan ve spora motive olan bireylerin çoğalması için belediyemiz her türlü imkanı sağlıyor. Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde ücretsiz bisiklet hizmeti vererek vatandaşlarımıza fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyoruz. Vadimizde bulunan 3 bin 200 metrelik bisiklet yolu, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bisiklet kullanmalarına imkan veriyor” dedi.

"Bisiklet yollarını artıracağız"

Temiz bir çevre için bisiklet sürmeyi hobi olarak görmemek gerektiğinin altını çizen Başkan Ak, “Ulaşımda da bisiklet kullanımını teşvik etmeliyiz. Bunun için yollarımızın bisiklet sürmeye uygun şekilde planlanması gerekiyor. Bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz ve belediye olarak bisiklet yolu için uygun alanları tespit ediyoruz. Bu anlamda Keçiören'deki bisiklet yollarının sayısını daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

Dünya Kalp Günü vesilesiyle vatandaşları spor yapmaya davet eden Başkan Ak, aktiviteye katılan her bir sporcuya ve gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.