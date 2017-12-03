Pekmezciler Köyü Yardımlaşma Derneği Başkan Yaşar’ı ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kırşehir Akpınar Pekmezci Köyü Kalkındırma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Yaşar’ı Şentepe’de bulunan dernek binasında ağırlayan Dernek Başkanı Hacı Atıcı ve yönetimi, Başkan Yaşar’a STK’lara vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür etti. Kırşehirli çok komşusunun ve arkadaşının olduğunu söyleyen Başkan Yaşar da, “Bu samimi yuvanızda beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben 57 yıldır Yenimahalle’de yaşıyorum. Kırşehirli çok komşum, çok arkadaşım ve dostum oldu. Alışveriş yaptığım Kırşehirliler de vardı. İlk başkanlık adaylığımı açıkladığımda bana en sıcak yaklaşan Kırşehirli hemşehrilerimdi” ifadelerinde bulundu.

Hemşehri derneklerinin önemine değinerek, desteklenmesi gerektiklerine de vurgu yapan Yaşar, “Gücüm yettiği kadar hemşehri derneklerini ziyaret ediyorum, onlarla bir araya geliyorum, ihtiyaçlarını soruyorum. Hemşehri derneklerini önemsiyorum. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu kamplaşmaya en büyük tutkal hemşehri dernekleridir. Sizler hem geleneğinizi yaşatacaksınız, hem doğduğunuz toprakların sorunlarıyla ilgileneceksiniz, hem de doyduğumuz toprak olan Gazi Mustafa Kemal’in bize emanet ettiği Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın sorunlarına eğileceksiniz. Burada yaşayan sizlersiniz, siz yaşadığınız kentten mutlu olursanız biz de başarılı olmuşuz demektir. Kapım sizlere sonuna kadar açık” ifadelerinde bulundu.

Dernek hakkında Yaşar’a bilgi veren Atıcı ise, “Derneğimizin 680 üyesi var ve çoğunluğu da Yenimahalle’de ikamet ediyor. Hepsi Yenimahalle Belediyesinin çalışmalarından çok memnun. Gerek ilçeye kazandırdığınız örnek projeler, gerekse derneklere vermiş olduğunuz destek takdire şayan. Kırşehirliler adına teşekkür ediyorum. Derneğimizin amacı Pekmezci Köyü’nün ve Pekmezci köylülerinin kalkınmasına yardımcı olmak, Pekmezci Köyü’nün tanıtımını yapmak, maddi ve manevi yönden Pekmezcililerin arasında tam bir yardımlaşma sağlamaktır. Hastalık, ölüm, düğün ve buna benzer durumlar da hemşerilerimize maddi ve manevi yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimizle ise Pekmezcililer arasında kaynaşmayı ve dayanışmayı sağlıyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Atıcı tarafından Yaşar’a Kırşehir yöresiyle özdeşleşmiş pekmez ve ceviz hediye edildi.