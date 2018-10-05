Petzoo Ankara Fuarı 2'inci kez kapılarını açtı

Petzoo Ankara Fuarı Başkent Ankara'da hayvan severlere kapılarını açtı. Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, "Yurtdışındaki firmalarımızın katılmasını da sağladık, önceden 3-4 olan üreticimiz bugün 100-150'ye çıktı, iyi bir ihracat yapacaklarına da inanıyorum. Bu fuarın en büyük etkisi ülke ekonomisine de katkı sağlıyor olması" dedi.

Geleneksel Pet Zoo Fuar'ı İstanbul'un ardından ikinci kez Başkent Ankara'da evcil hayvanlarla hayvan severleri bir araya getirdi. Anfa Altınpark Expo Center'de düzenlenen fuarda çok sayıda yerli ve yabancı firma yer aldı. Evcil hayvanların yer aldığı fuarda kedi köpekten balığa, iguanadan tavuğa çok sayıda farklı cins hayvan Ankaralıların ilgi odağı oldu. Fuarda ayrıca kedi, köpek ürünleri, yemler, mamalar, akvaryumlar ve veterinerlik malzemeleri konusunda sektörde ileri gelen şirketlerin tanıtım stantları da yer alıyor. En son çıkan evcil hayvan gıdaları, pet aksesuarları, bakım ürünleri, kuş oyuncakları fuarda ziyaretçileri ile buluşuyor. Evcil hayvanlarıyla birlikte fuarı ziyaret eden vatandaşlar alışveriş yaparken, bir yandan da değişik türlerdeki evcil hayvanları inceleme fırsatı buluyor.

"3-4 olan üreticimiz bugün 100-150'ye çıktı"

İhlas Haber Ajansına (İHA) fuarın kapılarını açan Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, ilk günden itibaren Ankara'da güzel bir atmosfer olduğunu ve firmalarla tüketicilerin bir araya geldiğini söyledi. Fuarla ilgili çıkış fikrinin 'onların da ihtiyaçları var' diye düşünmeleriyle başladığını ifade eden Çetin, "Evimizde beslediğimiz veya sokaktaki dostlarımızın hepsinin ihtiyaçlarını karşılayan şirketler var. Biz ürünü kullanan ile ürünü üreten arasındaki köprü olmaya çalıştık. Bugüne kadar 8 organizasyon gerçekleştirdik, ilk yaptığımız fuara gelen 10 yaşındaki çocuk bugün 16-17 yaşına geldi. Ürünleri daha iyi biliyor, hayvan sevgisi aşıladık, bir hayvanın ne kadar değerli olduğunu görmesini sağlamaya çalıştık. Balık ve kuş hediye ettik, belki birçok ziyaretçimiz şu anda hayvanlarını besliyor, o yüzden de çok mutluyuz. Yurtdışındaki firmalarımızın katılmasını da sağladık, önceden 3-4 olan üreticimiz bugün 100 - 150'ye çıktı, iyi bir ihracat yapacaklarına da inanıyorum. Bu fuarın en büyük etkisi ülke ekonomisine de katkı sağlıyor olması" şeklinde konuştu.

Fuarda gıda ve aksesuar ürünleri grubundaki firmaların yer almasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Çetin, evcil hayvanları eskiden olduğu gibi ev yemekleriyle değil, profesyonel mamalarla beslemenin önemine değindi. Evde tüketilen gıdaların hayvanlarda tüy dökümünden, iç organlarına kadar etkilediğini belirten Çetin, birçok firmanın bu konuda ürünler çıkarttığını aktardı. Çetin fuarda sergilenen gösterileri da anlattı, "Eğitmen gösterilerimiz var. Hayvanların bizim düşündüğümüzden çok daha akıllı olduğunu, otur kalk komutlarının ötesine geçebildiğini gösteriyoruz" dedi.

Evcil hayvan sektörünün bu organizasyon sayesinde sigorta ile tanıştığının altını çizen Çetin, "Yaralanmalarda, kazalarda veya farklı bir ırkın saldırması durumunda sağlık sigortası var. Çok cüzi bedelle sigorta yapılması ilerde yaşanabilecek ciddi sağlık sorunlarında tüketiciye çok büyük kolaylık olacak" diye konuştu.

Diğer yandan seneye düzenlenecek olan 2019 Petzoo Fuarının ana konseptlerinden birisinin yerli üretici olacağını dile getiren Çetin, yerli üretim logosunun fuarda kullanılacağını kaydetti.

İlk kez balık sahibi olan çocuklar sevinçten balıkların poşetini öptü

Başkent'teki okullara da hitap eden fuara çok sayıda minik öğrenci konuk oldu. Öğrenciler önce K9 köpeklerinin rehin alma, hırsızlık ve gasp gibi olaylara müdahalesini canlandıran bir gösteri izledi. Köpeklerin kötü adamı canlandıran kişiye mücadelesi ve mağdur kişiyi kurtarması çocukların büyük ilgisini çekti ve alkış aldı. Ardından fuarın iç kısmında da yine evcil süs köpeklerinin şovları oldu. Minikler sahaya girerek hem köpeklerle oynadı hem de sevme şansı buldu. Kimi korkup yaklaşmaya çekinirken kimi çocuğun köpekleri kucağına alması da renkli görüntülere sahne oldu. Fuar çıkışında her bir öğrenciye ikişer Japon balığı ve yemi hediye edildi. İlk kez balık sahibi olan çocuklar sevinçten balıkların poşetini öptü. Çocuklar balıklara çok iyi bakacaklarını söyleyerek balıklara daha ilk dakikadan isim bile verdi.

Fuarın en ilgi çeken hayvanı elbette iguana oldu, ziyaretçiler iguanayı eline alıp fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Diğer yandan fuarda tavukların olduğu kısımda ilk kez yumurtasından çıkan civcivler de bulunuyor.

Petzoo Ankara Fuarı 4-7 tarihleri arasında Başkentlileri bekliyor.