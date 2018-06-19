PKK’lı teröristlerin katlettiği köylülerin yakınlarından tepki

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti’lilere yönelik silahlı saldırı olayının benzerinin yaşandığı

İdil ilçesinin Kozluca köyünde 7 Haziran seçimleri öncesi 29 Mayıs 2015’te HDP’nin konvoyunda bulunan PKK’lı teröristlerin katlettiği HÜDA PAR üyesi Muhammed Şerif Şimşek (34) ile Abdulcelil Talayhan’ın (38) acısı hale tazeliğini koruyor. 3 yıl önceki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları terör örgütü PKK’nın her seçim öncesi gerçekleştirdiği katliamlarla seçmenlere baskı yaptığını, seçmenler üzerinde korku oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Abdulcelil Talayhan’ın annesi Adile Talayhan (66), oğlunu kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ailesi olarak ilki günkü gibi acımız taze. Hepimiz olayın nasıl olduğunu biliyoruz. Artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum? Her şeyi Allah’a havale ettik, Allah hakkımızı onlara bırakmasın" ifadelerini kullandı.

"En büyük zulmü Kürtlere yapıyorlar"

HDP’nin, seçim arefesinde baraj altında kalma korkusuyla kan döküp barajı aşmaya çalışan bir parti olduğunu söyleyen Muhammed Şerif Şimşek’in kardeşi Hamdullah Şimşek, "Kürt temsilcisi olduklarını iddia ediyorlar ama en büyük zulmü Kürtlere yapıyor" dedi.

PKK yandaşlarının kendilerinin temsilcisi olamayacağını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"3 yıl önce seçime bir hafta kala HDP’liler köye gelip tahrik edici sözlerle sataştılar. Biliyorlardı ki bizim köyde onlara destek verecek kimse yok, köyün yüzde 90’ı HÜDA PAR’lı onlar bunu hazmedemediler. Kandan beslendikleri için kan dökmek istediler. Tahrik edici sözlerin ardından çıkan kavgada olayla ilgisi olmayan ağabeyim ve dayım katledildi. Aynı olayın benzerini bakıyoruz ki birkaç gün önce Suruç’ta gerçekleşti. PKK yandaşları orada kendi partilerinden olmayan insanların kanına girdi."

"Korku ve sindirme politikasıyla seçimi etkiliyorlar"

Abdulaziz Talayhan (55) ise terör örgütü PKK’ya destek vermedikleri için yıllardır tehdit aldıklarını söyledi. 1992 yılında PKK’nın köylerinden 4 kişiyi katlettiğini anımsatan Talayhan, "Pervasızca bize karşı saldırıları devam etti. Mehmet Şerif de misafirlik için gelmişti ve Abdulcelil yaralanırken onu hastaneye götürmek için koştu ama onu da tarayıp öldürdüler" diye konuştu.

Talayhan, terör örgütü ve yandaşlarının kendileri gibi düşünmeyen kişilere hayat hakkı tanımadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Suruç olayını televizyondan öğrendik ve anladık ki onlar bu tür zamanlarda insanların üzerinde korku ve baskı yaratmayı kendilerine şiar edinmişler. Hiçbir zaman bu insanların gönüllerini hizmet ederek kazanmaya çalışmadılar, her zaman şiddetle, kanla onları kendi himayesine almaya çalıştılar. Bunun sonucunda korku ve sindirme politikasıyla seçimi etkiliyorlar."

29 Mayıs 2015’te Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kozluca köyüne giden HDP konvoyunda bulunanlarla köylüler arasında tartışma çıkmış, Muhammed Şerif Şimşek ve Abdulcelil Talayhan PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili bir kişi tutuklanmıştı.