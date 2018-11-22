Polatlı 2'nci OSB hızla büyüyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurulan ve bölgenin ikinci organize sanayi bölgesi olan Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi hızla büyüyor.

Kısa sürede yatırımcının gözdesi haline gelen Polatlı Ticaret Odası OSB'de yol açma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Üç fabrikanın aktif olarak üretime başladığı sanayi bölgesinde geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunan Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, ''OSB'nin tüm alt yapı işlemlerini etap etap 2019 yılına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Her şeyiyle dört dörtlük bir bölge oluşturma gayesindeyiz. Halihazırda üç fabrikamızın bacası tütmekle beraber yol çalışmalarının yapıldığı adamıza da üç yeni yatırımcımız fabrikalarının inşaatına başlayacak. O nedenle adanın yollarını ve alt yapısını onlara hizmet vermek için açıyoruz” dedi.

Sakarya, “Polatlı Ticaret Odası OSB'de şuan aktif olan çalışan üç fabrikamız var, ama üç fabrika dediğimize bakmayın fabrikanın bir tanesi neredeyse 15 fabrika büyüklüğünde olan Metro Ray firması. Fabrika, raylı sistemler üzerine çalışacak. Metro Ray firmamız, büyük potansiyeli ile adından sık söz ettirecek ve Polatlı'ya çok şey katacak buna inanıyorum. Yine, Egemer firmamız yapılanmasını bitirdi, çalışmaya başladı. 20 bin metrekare üzerine kurulmuş bir fabrika. Bulunduğumuz ada üzerinde bu yıl başlayacak olan üç yeni yatırımcımız var. O yüzden adanın yollarını ve alt yapısını onlara hizmet vermek için açıyoruz. Çok geniş bir yol, 30 metre genişliğinde olacak. Su, alt yapı ve elektriğimiz bunların tamamını yatırımcılarımızın kapısına kadar getiriyoruz. Allah nasip ederse 2019 yılı Mart, Nisan aylarında bakanlığımız tarafından yapılacak olan ihalemiz bitecek. Daha sonrasında 2019'da OSB etap etap tamamlanmaya başlayacak. Her şeyiyle hazır bir organize sanayi bölgesi olacak'' diye konuştu.

Yatırımcılar için hayati önem taşıyan “doğalgaz” konusundaki sıkıntıları giderdiklerini kaydeden Sakarya, “Doğalgazımız tamamlanmadı, doğalgaz ile olan sorunumuzu çözdük, anlaşmaya vardık. Kısa bir süre içerisinde doğalgaz ile ilgili yetkiyi alıp çalışmaya başlayacağız. Yani, bölgemize doğalgazı vereceğiz. Bunun haricinde altyapı, içme suyundan tutun, elektrik hatlarına kadar hemen hemen tamamını çektik, hazır hale getirdik. Dediğim gibi geri kalan işlerimizde bakanlığımızın ihalesinden sonraya kalacak” değerlendirmesini yaptı.

Demiryolu yükleme istasyonu kuruluyor

OSB içerisine kurulacak demiryolu bağlantı istasyonu hakkında da bilgi veren Sakarya, şunları dedi:

“Biliyorsunuz ulaşım, bir yatırımcı için en önemli ihtiyaçların başında geliyor. OSB'miz gerek Eskişehir devlet karayolu, gerek yeni yapılacak olan İzmir yolu ve tren yolunun arasında. Devlet Demiryolları hem bizim OSB'mizde hem de Polatlı OSB'de ayrı ayrı yükleme istasyonları kuracak. Bunu uzun zamandır talep ediyorduk. Allah nasip ederse erken konuşmak istemiyorum ama demiryolu hattımızın 15 güne kadar ihalesi yapılacak. İndirme bindirme istasyonlarının yerlerini demiryoluna teslim ettik. Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayiine de, Polatlı Organize Sanayi ile de demiryolu hattı OSB'lerin içine kadar girecek. Bu da OSB'deki firmaların rekabet gücünü artıracak, taşıma maliyetlerini düşürecek. Çok büyük bir avantaj sağlayacak. İnşallah geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanımızla beraber Metro Ray firmamızın sahibi ile beraber Devlet Demiryolları genel müdürümüzü geçtiğimiz haftalarda ziyaret ettik, durumu kendilerine izah ettik. Sağ olsun onlar da bizi haklı buldular. Polatlımızın iki OSB'sinde de demiryolunun gerekliliğini net bir şekilde onlar da vurguladı. 15 gün içinde de ihalesinin yapılmasını bekliyoruz.”