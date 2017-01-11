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11 Ocak 2017 08:42

Polatlı Haymanalılar Derneği’nden Topçu ve Füze Okulu Komutanı Ağırcan’a Ziyaret

Polatlı Haymanalılar Derneği’nden Topçu ve Füze Okulu Komutanı Ağırcan’a Ziyaret

11 Ocak 2017 08:42

Polatlı Haymanalılar Derneği üyeleri, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan’ı makamında ziyaret etti.
Polatlı Haymanalılar Derneği Başkanı Bilal Üstün, Dernek Başkan Yardımcısı Cengiz Kart ve Dernek Sekreteri Hamza Kabasakal, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Ağırcan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Üstün, “Sayın Paşamız bizim Haymanalı bir hemşerimiz, bugün Polatlı’da görevini icra ediyor. Bizler de uzun zamandır kendilerini ziyaret etmek istiyorduk. Bugün kendilerine bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmek istedik. Ben bu cennet vatan için canını hiç düşünmeden veren şehitlerimize tekrardan Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

“Terör belasını kökten yok edeceğiz”
Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, hemşerileri tarafından yapılan ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Ülkemiz o kadar güçlü ki, PKK, DAEŞ ve FETÖ gibi hain terör örgütlerinin her türlü oyununa rağmen dik bir duruş sergiliyor. Milletimizin birlik içerisinde olup kenetlenmesi lazım. Her terör örgütünün arkasında destekçisi olan en az 3, 4 ülke var. Bizim birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alınan saldırılar gerçekleştiriliyor. Büyük bir devletiz, güçlü bir orduya sahibiz. Bu terör belasını inşallah kökten yok edeceğiz. O yüzden bir olmayı ve diri olmayı sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.



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