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27 Haziran 2018 14:53

Polatlı Kaymakamı 6 gündür kayıp olan Eylül’ün ailesi ile görüştü

İçişleri Bakanlığı 6 gündür kayıp Eylül Yağlıkara ile ilgili “Konu aydınlatıldı” açıklamasını yaparken, baba İbrahim Yağlıkara ise, “Şuan bir bilgi yok” dedi.

Polatlı Kaymakamı 6 gündür kayıp olan Eylül’ün ailesi ile görüştü

27 Haziran 2018 14:53

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer ise köye gelerek aile ile görüştü.


Kayıp Eylül Yağlıkara’nın babası İbrahim Yağlıkara, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan Erzurum’dan kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır" açıklaması sonrası basın mensuplarına konuştu. Baba Yağlıkara, "Şu an bir bilgi yok. Haber gelse ilk önce bana gelir. Binbaşı bizzat ’ben kendim bilgilendireceğim sana’ dedi. Böyle bir şey yok şu an. Güzel bir haber bekliyoruz. Hayırlı bir haber olacak. İnşallah hepimiz birden güleceğiz" dedi.


Öte yandan köye gelen Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, konuya ilişkin Ankara Valiliğinin açıklama yapacağını belirtti. Tuncer, baba İbrahim Yağlıkara ve ailesi ile görüştü.




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