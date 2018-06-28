Sarıeroğlu, "İnşallah Türkiyemizi 81 ilimizde yerel olarak şahlandıracağız, yeniden ayağa kaldıracağız. 81 milyon vatandaşımızla yürüyüşümüze büyük, güçlü Türkiye çatısı altında devam edeceğiz" dedi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ankara Valisi Ercan Topaca katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ankara Valiliği iş birliğinde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Sarıeroğlu, Ankara’nın en fazla tarım işçisinin bulunduğu şehir olduğunu kaydedip, bakan olarak göreve geldiğinde ilk ziyaretini mevsimlik tarım işçilerine yaptığını belirtti. Sarıeroğlu, o zaman gerçekleştirdiği ziyarette mevsimlik tarım işçilerinin koşulların uygun olmadığını gördüklerini ve bu nedenle talep ve ihtiyaçlara göre bu yerleşkenin inşa edildiğini vurgulayarak, "81 milyon vatandaşımızın işçisinden emeklisine, çiftçisinden esnafına, işverenine, kamu çalışanına hayatına dokunacak, bugüne kadar yapmış olduğumuz devrim niteliğindeki düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 2017’de göreve geldiğim zamandan itibaren yaklaşık 10 ilimize toplam 32 milyon liralık ödenek göndermişiz’’

Bakan Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 11 aylık süre içerisinde önemli projelere imza attıklarını ve bu dönemde en hassasiyetle üzerinde durdukları konuların "Çocuk işçiliğiyle mücadele ve mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi" olduğunun altını çizerek konuşmasına şöyle devam etti:

"2010 yılından bu yana toplam mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili 100 milyon liralık yatırım yaptık. Çok ciddi yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Geçici istihdam bürolarına mevsimlik tarım işçileriyle ilgili işlem ve imkan sağladık. Onların sağlıklı koşullarda kayıtlı olarak süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili. 2017’de göreve geldiğim zamandan itibaren yaklaşık 10 ilimize toplam 32 milyon liralık ödenek göndermişiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak."

Bu yerleşkenin pilot model olarak önemini dile getiren Bakan Sarıeroğlu, tesisin çocuklara yönelik eğitim ve sosyal donatı alanları ve 200 çadırla hizmet vereceğini belirterek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu pilot uygulamayı gönderdiğimiz ödeneklerle mevsimlik tarım işçilerimizin en yoğun şekilde çalıştığı illerimizde yaygınlaştıracağız. Bizim için ilk uygulama örneğiydi. İkincisinin de geçen hafta ödeneği gitti. Adana Karataş bölgesinde ve Şanlıurfa’da işçilerimizin yoğun yaşadığı bölgede bu sene inşa edeceğiz. Ordu, Eskişehir, Bursa, Sakarya, Düzce önümüzdeki dönemde bu alanda çalışma yapacağımız diğer illerimiz olacak. Buradaki ailelerimizden kesinlikle şunun sözünü almak istiyorum, kesinlikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak altını çizerek söylüyorum, çocuk işçiliğine kesinlikle toleransımız yok. Kimsenin gözünün yaşına da bakmayız. Çocuklarımızın yeri tarla değil. Hepsi için parklar, eğitim alanları yaptık. Milli Eğitim Bakanlığımızdan, Aile Bakanlığımızdan haftalık uzmanlarımız gelecekler. Doktorlarımız her hafta gelecekler, çocuklarımızın, ailelerimizin durumlarıyla ilgili. Biz çocuklarımızın üzerine bu kadar devlet, hükümet ve ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak titrerken sizlerin de bu konuda bizlere yardımcı olmanızı özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuda gözümüz üzerinizde" şeklinde konuştu.

Sarıeroğlu, Türkiye’nin 16 senede 3,5 kat büyüdüğünü, tüm vatandaşlara dokunan hizmetler yaptıklarını ve yapılan yerleşkenin bu alanda önemli bir örnek olduğunu ifade etti. Yaklaşık 2 bin kişinin yerleşkede hayatını sürdüreceğini ve yerleşkenin güvenlik ve temizlik işlerinin ilgili bakanlıklarca yaptırılacağını belirten Sarıeroğlu, bakanlık olarak istihdamın birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak herkesin kendi bölgelerinde, istihdam ve iş koşullarıyla buluşmaları konusunda da çalışmalar yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini kaydetti.

"81 milyon vatandaşımızla yürüyüşümüze büyük, güçlü Türkiye çatısı altında devam edeceğiz’’

Sarıeroğlu, önümüzdeki dönemde milletin verdiği yetkiye layık olabilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayarak, "Türkiye’yi dünyanın en büyük gücü, en büyük ekonomisi yapma konusunda stratejik alanlarda yapacağımız hamlelerle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi etkin, hızlı adım atabilme imkanına sahibiz. İnşallah Türkiyemizi 81 ilimizde yerel olarak şahlandıracağız, yeniden ayağa kaldıracağız. 81 milyon vatandaşımızla yürüyüşümüze büyük, güçlü Türkiye çatısı altında devam edeceğiz" dedi.

Sarıeroğlu, geçmişte tarım işçilerinin yaşam koşulları konusunda olumsuz haberler çıktığını söyleyerek, bu sene İçişleri Bakanlığı ile çok ciddi önlemler aldıklarını da sözlerine ekledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesiyle yollarına devam ettiklerinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletin çok daha büyük işler yapacağını vurguladı. Tarım işçilerine büyük saygı duyduğunu ifade eden Fakıbaba, "Çiftçi olmazsa biz aç kalırız, bunun farkındayız. İnşallah bundan sonra sizlerin çok daha insanca yaşayabileceği ortamlarda çalıştırmak, refah seviyesini yükseltmek bizim en önemli görevlerimizden birisidir" diye konuştu.

58 ilde mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu ve bu illerde de aynı projenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Fakıbaba konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah biz Şanlıurfalıların da bütün problemlerini bir bir halledeceğiz. Cumhurbaşkanımızın en büyük dileği GAP’ın bitirilmesi, bundan sonra Şanlıurfa’da enerji ve GAP problemini çözeceğiz. Çok kısa zamanda Şanlıurfalı tarım işçisini burada göremeyeceksiniz. Artık Sarıoba tarım işçisi kardeşlerimi başka illerden alacak."

Ankara Valisi Ercan Topaca da Polatlı’nın Uzunbeyli Mahallesi’nde 22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’ya ilişkin soru üzerine, "Adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Onunla ilgili çok fazla detay vermemiz doğru olmaz. Ancak kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" yanıtını verdi.

Topaca, olay aydınlatıldığında veya itiraf geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, Bakan Fakıbaba, Vali Topaca ve diğer ilgililerle yerleşkenin açılış kurdelesini kesti. İşçilerle halay çeken Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Fakıbaba ile yerleşkeyi gezdi.