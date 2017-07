Polatlı terminalinin yıkım kararına protesto

Terminal önünde toplanan 20 kişi Polatlı Belediyesini protesto etti.

Polatlı Esentepe Mahallesi’ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yıkım kararı sonrası birçok vatandaş duruma tepki gösterdi. Terminal esnafı ise “Terminal binası yapılmadan yıkım olur mu? Şimdi biz ne yapacağız” diyerek tepkilerini dile getirdi.

“Yeni terminal binasının ne zaman yapılacağı meçhul”

2 yıldır Ankara’ya gidip geldiğini söyleyen Murat Karakuş adlı vatandaş, yıkım kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Burayı her vatandaş gibi bizler de sık sık kullanırız. Burası E-90 karayolunun bulunduğu ve batı ile doğuyu bağlayan yol güzergahında bulunan bir yer ve Polatlı’daki her vatandaşın bu terminalden memnuniyet duyduğu tek bir şey var. İlçe merkezine ve diğer mahallelere yakın olması. Terminalde ciddi bir bakımsızlık var. İçindeki koku insanların midesini bulandırıyor. Her yerinde hastalık var, ancak şunu söylemek isterim ki buranın yıkılmasına karşı değilim. Ben bu terminalin yıkılıp aynı yerde daha modern, tarih ve tarım şehri Polatlı’ya yakışır bir terminal binası yapılmasından yanayım. Yeni yapılacak terminalin ilçeye çok uzak olması bizim için başlı başına bir sorun. Bir de o terminal binasının ne zaman yapılacağı meçhul. Ben saat 06.00’da evimden çıkacağım 06.30 arabasına yetişmem gerekecek. Bence bu yanlıştan vazgeçilmesi lazım.”

Bir diğer Terminal yolcusu Kadir Evirgen ise, “Polatlı Ankara’nın taşra ilçelerinden bir tanesi ve birçok ilden büyük bir nüfusa sahip, düşünün Polatlı’nın ihtiyacı olmayan hizmetler yapıldı. Ancak Polatlı’yı ziyaret edenlerin son durağı olan terminal binası bakımsızlığıyla misafirlerin karşılaştığı yer olarak karşınıza çıkıyor. Öte yandan Polatlımıza gelecek olan misafirleri Belediyenin sözde tahsis edeceği bir konteynırla karşılayıp yolcu etmemiz istenmektedir. Bir vatandaş olarak benim sorum; ne zaman yapılacağı dahi belli olmayan bir terminal binasının yapılmadan, eskisinin yıkılması ne kadar doğru?” ifadelerini kullandı.

Terminal esnaflarından Hayrettin Erten ise elinde ki yıkım kararını göstererek tepkisini şöyle dile getirdi: “40 yılı aşkındır bu terminalde esnaflık yapmaktayım. Şu ana kadar Polatlı’yı yönetenler bu terminal ile ilgili hiçbir çalışma yapmamıştır. Ben ve buradaki birçok esnaf arkadaşım ciddi şekilde zarara uğrayacağız. Polatlı Belediye Başkanı Sayın Mürsel Yıldızkaya’ya çıkıyoruz yeni yer ile ilgili bize söylediği kelime şu yeni “terminal binasıyla ilgili muhatabınız Büyükşehir Belediyesi’dir” diyor. Büyükşehir’e gidiyoruz. “Polatlı Belediyesi’nin bize böyle bir talebi ve projesi yok. Bize yer göstersinler biz yapalım” diyor. Polatlı Belediyesi ise bize Terminal Binasının hemen arkasında bulunan 200 metre ilerde ki yere konteynır koyacağım orda işinizi yapın diyor. Bu yapı bu koca şehre yakışır mı? Biz Belediyeciliğin sorun çözmesini isteriz. Halkı mağdur etmesini değil.”