Polatlı Ticaret Odası’ndan Ramazan yardımı

666 aileye temel gıda ürünlerinin bulunduğu poşetler dağıtıldı.

TOBB’un mali desteği ile toplam 50 bin TL‘lik yardıma ihtiyaç sahiplerinden talep oldukça yoğun oldu. Oda olarak her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını belirten Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, “Ticaret Odası olarak geleneksel hale gelen Ramazan erzak yardımında maddi durumu zayıf olan ailelerimizin sofrasında bu mübarek Ramazan günlerinde bizimde katkımız olması için gayret göstermekteyiz. TOBB’un bizlere açtığı kaynak doğrultusunda fiş dağıtmak suretiyle tüm yardımlarımızı dağıtmış olduk. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 666 ailemize gıda, kuru erzak vb. yardımları yaptık. Yürütülen çalışmalar sonucunda 666 ihtiyaç sahibi aileye paket başına 75 TL’lik olmak üzere toplamda 50 bin TL’lik Ramazan erzak paketleri Yönetim Kurulu üyelerinin aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu yardımlar yapılırken azami derecede hassas davrandık ve gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmaya özen gösterdik’’ dedi.

Desteklerinden dolayı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Sakarya, ’’Yardımlaşma ve dayanışma duygularının harekete geçtiği Ramazan ayında toplumumuzun daha güçlü olarak, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlayan yardımlaşmanın Odamız üzerinden gerçekleştiriliyor olması bizleri son derece memnun ediyor. Oda olarak sosyal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her sene yapılan bu yardımın daha da geniş kapsamlı olması için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Bizler de Ramazan ayının ruhuna uygun olarak sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Her Ramazan ayında bize bu yardımları sunmamızda maddi destek olan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na da sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bağlı bulunduğumuz birlik olan TOBB her zamanki gibi ülke ekonomisine ve sosyal projelere destek olmaya devam edecektir. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ve üyelerimizin mübarek Ramazan’ını kutluyor ve yaklaşan Ramazan Bayramlarını sağlık, mutluluk ve refah içinde geçirmelerini dilerim” açıklamasında bulundu.