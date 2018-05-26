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26 Mayıs 2018 16:33

Polatlı’da dolu ve sel ekinlere zarar verdi

Ankara’nın Polatlı ilçesini vuran dolu ve sel ekinlere zarar verdi.

Polatlı’da dolu ve sel ekinlere zarar verdi

26 Mayıs 2018 16:33


Polatlı’da dün başlayan şiddetli yağmur ve dolu bugünde devam etti. İlçede birçok köyü vuran dolu tarım arazilerinin ve hasatların zarar görmesine sebep oldu. Özellikle Sincik ve Çokören köylerini vuran dolu bir anda tarlaların sel içerisinde kalmasına sebep oldu. Su altında kalan tarlalara çiftçiler ulaşım sağlayamadı.


Dün de ilçeye bağlı Kargalı Mahallesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görülmüştü.


İtfaye ekipleri, ’’Polatlı Sapanca, Ördekgölü, Sarıhalil civarında şiddetli dolu yağışı olmuştur. Dolu yağışında oluşan selden etkilenmemek için bu civardaki köylülerimizin sel ve akarsu yataklarından uzak durmaları, güvenli yerlerde beklemeleri istiyoruz" uyarısını yaptı.




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