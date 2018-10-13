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Polatlı'da faili meçhul saldırılar

Ankara’nın Polatlı ilçesinde belediye yetkililerine yönelik ikinci bir saldırı yaşandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde belediye yetkililerine yönelik ikinci bir saldırı yaşandı.


Polatlı Belediyesi müdürlerine 20 gün içinde ikinci kez kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Yaklaşık iki hafta önce Polatlı Belediyesi Yapı Hesap İşleri Müdürü uğradığı saldırıda darp edilmiş ve olayın failleri henüz yakalanamamıştı. Aradan kısa süre geçmeden bir saldırı daha yaşandı. Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Polatlı Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Murat Kurt'un evinin önünde park halindeki aracına pompalı tüfekle ateş edildi. Olay anında araçta kimsenin olmaması felaketi önledi.


Öte yandan, bir süre önce Polatlı'da yerel gazeteci Güven Hafızoğlu da kimliği belirsiz kişilerce darp edilmişti. Hafızoğlu'nun darp edilmesi olayı ile ilgili polisin yaptığı çalışma sonuçsuz kalmıştı.

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