Polatlı’da Game Fair 2018 Av Doğa Festivali başlıyor

Game Fair 2018 Av Doğa Festivali, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Türkiye’nin dört bir yanından av ve doğa sevdalılarını Polatlı’da bir araya getirecek. Daha önce Fransa ve İngiltere’de düzenlenen Game Fair Av Doğa Festivali’ne yurdun dört bir yanından yüzlerce avcının katılması bekleniyor. Festival, avcı trap atışı, koşan domuza atış yarışması, tek kurşun atış yarışması, havalı tabanca atışları, havalı tüfek atışları, geleceğin avcıları atış yarışması, sapan yarışması, okçuluk yarışması, ördek düdüğü çalma yarışması, Avcılık Oskarları Ödül töreni ve köpek ırkları değerlendirme etkinliği gibi birçok müsabakaya sahne olacak. Müsabakalar sonunda dereceye giren katılımcılara hediyeler verilecek.