Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 11:25

Polatlı’da Game Fair 2018 Av Doğa Festivali başlıyor

Polatlı’da bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Game Fair 2018 Av Doğa Festivali, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Üçpınar Mahallesi Poligon arazisinde gerçekleştirilecek.

Polatlı’da Game Fair 2018 Av Doğa Festivali başlıyor

27 Haziran 2018 11:25


Game Fair 2018 Av Doğa Festivali, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Türkiye’nin dört bir yanından av ve doğa sevdalılarını Polatlı’da bir araya getirecek. Daha önce Fransa ve İngiltere’de düzenlenen Game Fair Av Doğa Festivali’ne yurdun dört bir yanından yüzlerce avcının katılması bekleniyor. Festival, avcı trap atışı, koşan domuza atış yarışması, tek kurşun atış yarışması, havalı tabanca atışları, havalı tüfek atışları, geleceğin avcıları atış yarışması, sapan yarışması, okçuluk yarışması, ördek düdüğü çalma yarışması, Avcılık Oskarları Ödül töreni ve köpek ırkları değerlendirme etkinliği gibi birçok müsabakaya sahne olacak. Müsabakalar sonunda dereceye giren katılımcılara hediyeler verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç