Polatlı’da ilkokul öğrencilerine at yarışı etkinliği

Etkinlik kapsamında önce öğrenci velileri at binmek için kıyasıya yarıştı.

Çamlıca Mahallesi’nde eğitim veren okula tüm ilçe protokolü davet edildi. Öğrenci velilerinin kıyasıya yarıştığı at yarışı etkinliğine veliler de katıldı. Polatlı’da bir ilk olan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında öğrencilerin de gösteri yaptığı bahar şenliğinde konuşan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Selahattin Ünsal, "Okulumuzda sosyal faaliyetlere önem veriyoruz. Okulumuzda öğrencilerimize sadece eğitim veriyoruz. Hayatlarına az da olsa sosyal ortam oluşturarak katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Ünsal, Polatlı’da ilk kez düzenlenen veliler arası at yarışına katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. 1926 Polatlı Belediyespor Kulübü Başkanı Hüdaverdi Yavaş tarafından spora destek olarak okulun futbol takımına forma hediye edildi.