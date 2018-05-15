Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 11:50

Polatlı’da ilkokul öğrencilerine at yarışı etkinliği

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda bahar şenliği kapsamında at yarışı etkinliği düzenlendi.

Polatlı’da ilkokul öğrencilerine at yarışı etkinliği

15 Mayıs 2018 11:50

Etkinlik kapsamında önce öğrenci velileri at binmek için kıyasıya yarıştı.


Çamlıca Mahallesi’nde eğitim veren okula tüm ilçe protokolü davet edildi. Öğrenci velilerinin kıyasıya yarıştığı at yarışı etkinliğine veliler de katıldı. Polatlı’da bir ilk olan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında öğrencilerin de gösteri yaptığı bahar şenliğinde konuşan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Selahattin Ünsal, "Okulumuzda sosyal faaliyetlere önem veriyoruz. Okulumuzda öğrencilerimize sadece eğitim veriyoruz. Hayatlarına az da olsa sosyal ortam oluşturarak katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


Ünsal, Polatlı’da ilk kez düzenlenen veliler arası at yarışına katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. 1926 Polatlı Belediyespor Kulübü Başkanı Hüdaverdi Yavaş tarafından spora destek olarak okulun futbol takımına forma hediye edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç