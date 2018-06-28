Polatlı’da kaybolan Eylül’den 7 gündür haber alınamıyor

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı. Ekipler bugün ise evin yaklaşık 5 kilometre ötesindeki boş arazide arama kurtarma köpeklerinin yardımıyla genel bir tarama yaptı. Bir ize ulaşamayan ekiplerin gece saatlerinde de çalışmalara devam ettiği öğrenildi.