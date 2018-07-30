Polatlı’da tarihe tanıklık eden ağaçlara koruma

MHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Özel, "Bu ağaçlar nasıl şimdiye kadar geldiyse, atalarımızın büyüklerimizin buralara gösterdiği titizlikler sayesinde olduysa bizim de aynı titizliği göstererek gelecek nesillere bırakmamız boynumuzun borcudur" dedi.

Tarihi eserleri ve anıt ağaçlarıyla hala tarihten önemli izler taşıyan Polatlı’daki yapıların korunması için çalışmalar başlatıldı. MHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Özel, tarihte birçok önemli savaşa tanıklık eden ve gerek tarihi yapıları gerekse yüzlerce yıllık anıt ağaçlarıyla vatandaşa tarihi hala hissettiren Polatlı’daki eserlerin koruma altına alınması için çalışmalar yapıyor. Özel, yaptığı çalışmaları faaliyete geçirebilmek için ilgili yerlere başvurdu. Polatlı’nın tüm değerleriyle bir tarih olduğunu belirten Özel, "Çevre sakinlerince yaşının yaklaşık 500 yıl civarında tespit edildiği söylenen bir karadut ağacının altındayız. Kargalı mahallesi Yayla mevkindeki bir ağaç. Bunlar atalardan bize kalan öyle mübarek, o kadar güzel emanetler ki, hala bunların meyvelerinden faydalanıyoruz, hala meyvelerini büyük bir zevkle tadabiliyoruz. Yaklaşık 20 metre çapında olduğunu gördüğümüz bu ağaç türünden Polatlı’da değişik mahallelerde 3-5 mevkide daha olduğunu biliyoruz. Bu ağaçlar nasıl şimdiye kadar geldiyse, atalarımızın büyüklerimizin buralara gösterdiği titizlikler sayesinde olduysa bizim de aynı titizliği göstererek gelecek nesillere bırakmamız boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

"İtinayla korumaları şartıyla bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz’’

Polatlı’daki anıt ağaçları koruma altına almak için yaptığı çalışmalardan bahseden Özel, "Bu ağaçların, Polatlı’daki tabiat varlıklarının, anıt ağaçların, hatta bazı tarihi binalarımızın, eserlerimizin hem büyükşehir hem Kültür Müdürlüğü tarzındaki yerlere kayıtlarını yaptırdık. Onlar şu anda bunların çalışmalarını yapıyorlar. Kesin envanterlerini çıkardıktan sonra bunların koruma altına alınacağı bize ifade edildi. Ondan sonra biz de rahatlayacağız. Ama öncelikle biz Polatlı’nın her tarafında bu işleri gerçekleştirdik. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) adını verdiğimiz Polatlı’nın tanıtımıyla ilgili çok güzel bir kuruluşumuz var. POTA’mız Polatlı Belediyesine ait olmak üzere çok güzel çalışmalara yapıyor. POTA, Sakarya Zaferi’nin geçtiği bütün alanların koruması ve kollanması amacıyla Duatepe’den Kartaltepe’ye, bütün savaş mevzilerini tek tek tarayarak envanterini çıkardı. Türkiye çapında hatta milletler arası çapta çok güzel çalışmalarla Polatlı’nın tanıtımını sağlamaya çalışıyor. Bundan dolayı tabiat varlıklarıyla da çalışıyoruz. POTA’da çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yurt insanı adına bunların görülüp anlatılması ve bunların hayranlıkla izlenmesi bakımından çok güzel faaliyetler gösteriyorlar. İtinayla korumaları şartıyla bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu meyvelerden tadıp buraların temiz havasını almalarının güzel olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Gedikli mahallemiz içinde bu çapta olmasa da çok eski anıt ağaçlarımız var, tarihi alanlarımız var’

Özel, Polatlı’nın Gedikli köyündeki bir başka anıt ağaç hakkında bilgi vererek, ağaçların rivayetlerini anlattı. Özel, "Polatlı’da Gedikli köyündeyiz. Yüzyıllara meydan okuyan tarihi anıt niteliği taşıyan muhteşem bir ağacın altındayız. Anlatılan efsaneye göre yüzyıllar önce bir kutlu kişi buraya üç fidanla geliyor ve buradaki insanlara üç adet fidan veriyor. İstiyorlar ki biri buraya dikilsin, diğer ikisi de ’Fatma Bacı’ diye bildiğimiz, Anadolu bacılarının mübarek insanlarından birisi, mübarek Türk anasının olduğu köye dikilsin. Buradan yaklaşık 5-10 kilometre mesafede. Diğerini de Hacı Tuğrul Baba’nın köyüne dikilmesini arz ediyor ve böylece bu ağaçlar burada büyüyor. Bu ağacın başka bir özelliği de İstiklal Harbi sırasında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları az ilerimizdeki Sivritepe’de savaşı tartışıyorlar. Savaşa ait birtakım kararlar alıyorlar, gözlemler yapıyorlar ve ondan sonra geliyor bu ağacın gölgesine ayran içiyorlar. O nedenle burası insanların gözünde çok daha farklı bir anlam kazanıyor. Gedikli mahallemiz içinde bu çapta olmasa da çok eski anıt ağaçlarımız var, tarihi alanlarımız var" ifadelerini kullandı.