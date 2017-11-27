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27 Kasım 2017 11:50

Polatlı’dan geldiler Çankaya’da iyileşecekler

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara Polatlı’dan gelen 15 yetişkin ve yavru köpeğin tedavisine başladı.

Polatlı’dan geldiler Çankaya’da iyileşecekler

27 Kasım 2017 11:50

Kaşektik (aşırı zayıflık), kronik uyuz ve mantar, köpek gençlik hastalığı, enfeksiyon rahatsızlıkları nedeniyle ciddi bir tedavi ve bakıma muhtaç olan köpekler sağlıklarına kavuşunca yeniden Polatlı’ya gönderilecek.


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ankara Polatlı’dan gelen yetişkin ve yavru 15 hastalıklı ve bakıma muhtaç köpeğin tedavisi için kapılarını açtı. Kaşektik (aşırı zayıflık), kronik uyuz -mantar, köpek gençlik hastalığı, enfeksiyon rahatsızlıkları olan köpeklere özel tedavi uygulanacak.


Köpeklerin barınağa getirildiklerinde diğer köpeklere tehdit oluşturmaması için farklı bir bölümde tedavi ve bakımlarının yapıldığını belirten yetkililer süreci şu şekilde anlattı: “Köpekler kurumlar arası gerekli yazışmaların ardından Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Köpeklerin neredeyse tamamında kaşektik, kronik uyuz-mantar, açık yara, enfeksiyon rahatsızlıkları mevcut. Bu durum karşısında tedavinin yanı sıra köpeklerin beslenme ve hijyenleri için de özel bir bakım gerekiyor. Barınakta normal hayvanlara verdiğimiz gıdanın yaklaşık 4 katını vererek beslenmelerini sağlayacağız. Takviye gıda desteğinde bulunacağız. Misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde yuvalarına göndereceğiz”.




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