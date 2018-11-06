Polatlılı girişimci bozaya renk kattı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'de ilk ve tek olan karadutlu bozayı ürettiklerini belirten Müslüm Yağcı, yeni nesil kuşağın bozayı içmesi için böyle bir karışımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karadutlu boza üreten işletme sahibi Müslüm Yağcı, 1979 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde boza üretimine başladıklarını belirterek, "Üç kuşaktır aynı damak tadına uygun bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. 2009 yılından itibaren patentini aldığımız karadutlu boza üretimini yapıyoruz. Ve şu anda da Türkiye'de ilk ve tek olan karadutlu bozayı ülkemizin dört bir yanına yolluyoruz. Bozanın içerisinde mısır, darı, buğday, su ve şeker yer almaktadır. Bütün bu ürünler yaklaşık 4-6 saat arasında kaynatılır. Hazırlanan bu karışım daha sonra soğuması için mermer veya soğuk tezgah üzerinde bekletilir. Daha sonra bekletilen bu ürüne süzme işlemi gerçekleştirilir. Bu süzme işlemi ile boza içilebilir hale gelir. Bozadaki o mayhoş ve ekşimiş bir tat fermente sonucu ortaya çıkan bir tattır. Uzun araştırmalarımız sonrası bozu en uygun meyvenin karadut olduğunu tespit ettik. Ayrıca karadut meyvesinin Polatlı'da da üretiminin gerçekleştiği için ilçe tarımına da fayda sağladığını düşünerek karadutlu boza üretimine başladık. Aslında boza geçmiş yıllara nazaran tüketimi azalan bir içecek. Bozanın içerisine karadut katarak yeni nesil kuşağında bozaya olan ilgisini ve sevgisini artırdığımızı düşünüyoruz" dedi.

Bozanın adeta sağlık deposu olduğunu vurgulayan Yağcı, "Boza genellikle içerisinde bulunduğu A, B ve E vitaminleri sayesinde enerji verici bir özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra özellikle doktorlar tarafından tavsiye edilen emziren anneler için süt veren bir özelliği sahip içecektir. Özellikle kış aylarında grip, soğuk algınlığı, öksürük gibi durumlarda tüketilmesi gereken bir içecekti. Boza aynı zamanda genellikle bilinen sindirim sistemini ve hazmetmeye güçlendirici özelliğe sahiptir. Karadut meyvesi ile beraber boza içtiğimizde yani bu karadutlu bozayı içtiğimizde bu özelliklerin yanı sıra B1, B2, C ve K vitaminleri sayesinde vücudun kalsiyum ve fosfor ihtiyaçlarını fazlasıyla sağlar" diye konuştu.

Ürünlerinin katkısız olduğunu belirten Yağcı, "Üretmekte olduğumuz karadutlu boza Türkiye'de ilk ve tektir, doğal ve katkısız olması ile ön plana çıkmaktadır. Karadutlu bozayı üretmekten üçüncü kuşak olarak gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.