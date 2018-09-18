Polatlı'ya Ajans Desteği

Polatlı Ziraat Odası tarafından yürütülecek projenin, Polatlı'da tarımsal ürünlerin üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların benimsenerek yerel ürünlerden elde edilen katma değeri artırması amaçlanıyor. Proje ayrıca, erkek şiddetine maruz kalmış kadınların ve göçle ülkemize gelen Suriyeli kadınların istihdamını sağlaması ile de dikkat çekiyor. Dezavantajlı kadınlar meslek edindirme kursları ve atölye çalışmaları ile tarıma dayalı sanayi üretimi alanında deneyim kazanarak ekonomik yaşama katılacaklar. Toplam bütçesi 299 Bin TL olan projenin Polatlı'nın ekonomisi yanı sıra sosyal yaşamına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık: “Proje ile Polatlı'da tarımsal ürünlerin yenilikçi yaklaşım ile yürütülmesini destekliyoruz. Ayrıca proje ile kadınlarımıza meslek edindirip, istihdamlarını destekliyoruz” dedi.