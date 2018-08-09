Ankara Valiliği, Kurban Bayramı nedeniyle Ankara’da kurulacak olan kurban satış yerlerinde alınan tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamaya göre, kurban satış yerlerinde meydana gelmesi muhtemel olayların engellenmesi için 8 Ağustos 2018’den Kurban Bayramı bitimine kadar halkı hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık, parada sahtecilik olaylarına karşı bilgilendirmek amacıyla broşürler hazırlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hazırlanan broşürde şu uyarılarda bulunuldu:

"Alışveriş yaptığınız insanların isimlerini ve telefon numaralarını alın. Size verilen telefon numarasının doğru olup olmadığını numarayı aldığınız anda arayarak kontrol edin. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Yanınızda ya da kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Hayvan satışlarından kazandığınız parayı bankaya yatırın. Alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte olup olmadığını kontrol edin. Şüphelendiğiniz araçların plakalarını alın. Ücretinizi almadan hayvanınızı teslim etmeyin. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 155’i arayarak polise bildirin."

Sahte parayı anlamanın yolları

Broşürlerde, kurban satıcılarına alışveriş sırasında alınan paranın gerçek olduğunu kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu. Sahte para ile gerçek paranın ayrımının ise şu şekilde yapılacağı aktarıldı:

"Parayı ışığa tuttuğunuzda Atatürk görselinin olup olmadığını kontrol edin. Para üzerinde parlak emniyet şeridi olup olmadığını kontrol edin. Holografik şeridi kontrol edin. Farklı açılardan bakıldığında bu motiflerin parlak bir yansıma vermesi ve dikdörtgen içindeki TL harfleri paranın değerini gösteren sayıya dönüşür. Atatürk resminde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısında ve paranın değerini gösteren sayılarda kabartma olup olmadığını kontrol edin. Farklı açılardan bakıldığında orta tarafta yer alan ve renk değiştirerek altın sarısına dönüşen bir şerit yer alır. Paraların ön ve arka yüzlerinde bazı alanlarda banknot değerini gösteren küçük yazılar yer alır."