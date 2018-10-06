Polis masaj salonuna baskın yapınca 2. kattan atlayıp kaçtılar

Ankara'da polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlediği masaj salonunda çalışan bir kadın ve müşterisi, binanın 2'nci katından aşağı atlayarak kaçtı. Şüphelilerin kaçış anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Şehit Sadık Erişen Sokak üzerindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin binaya gelmesi üzerine, salonda çalışan bir kadın ve müşterisi binanın 2'nci katından aşağı atlayarak kaçtı. Şüphelilerin kaçışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, binadan atlayan kadının park halindeki bir aracın üzerine düştüğü görüldü. Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.