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15 Nisan 2017 13:04

Polisin “dur” ihtarına uymayan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Başkent’te polisin “dur” ihtarına uymayan bir otomobil terk edilmiş olarak bulundu.

Polisin “dur” ihtarına uymayan otomobil terk edilmiş halde bulundu

15 Nisan 2017 13:04

Kaçan otomobil sürücüsünün arama kaydının olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde motosikletli Yunus ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin “dur” ihtarına uymayan 06 FVV 39 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan A. aracıyla kaçmaya başladı. Otomobilin yakalanması için takviye isteyen Yunus ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Kısa sürede gözden kaybolan otomobil, yapılan aramaların ardından 771. Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.


Otomobilin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Arama kaydı olduğu öğrenilen sürücü Hakan A.’nın yakalanması için bölgede çalışma başlatılırken, terk edilmiş halde bulunan kazalı otomobilde polis ekipleri tarafından arama yapıldı.




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