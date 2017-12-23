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23 Aralık 2017 12:07

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Başkent’te polisin dur ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

23 Aralık 2017 12:07

Şüpheli yaya olarak kaçmak için otomobilin kapısını açtığında, arkadan hızla gelen polis ekip aracı lüks otomobilin kapısına çarptı.


Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın bir akrabasının 06 AG 8899 plakalı lüks otomobili ile seyir halinde olan C. Ç. (25) isimli şahıs, Altındağ Caddesi 120 Sokak üzerinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheli yaya olarak kaçmak için otomobilin kapısını açtığında, arkadan hızla gelen polis ekip aracı lüks aracın kapısına çarptı. Sürücü bunun üzerine yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu polis ekipleri sürücüyü yakaladı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı bildirildi.


Polis kaçan sürücüyü gözaltına aldı.




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