Polisten 2 ilde eş zamanlı “Cadı avı” operasyonu

Başkent'te yaşanan 21 farklı hırsızlık olayını inceleyerek olayları gerçekleştiren 13 kişilik çeteyi tespit eden polis ekipleri, Ankara ve Kayseri'de düzenledikleri eş zamanlı “Cadı avı” operasyonlarıyla çeteyi çökertti.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaşanan 21 farklı hırsızlık olayını incelemeye alarak, güvenlik kameraları yardımıyla olayları 13 kişilik bir çetenin yaptığını belirledi. Zanlıların hırsızlık olaylarını gündüz vakti yaptıkları saptanırken, hırsızlık yapacakları binaya 3 ya da 4 kişi şeklinde bölgenin giyim tarzına uygun şekilde giyinip kendilerini misafir ya da kiralık ev arıyormuş gibi tanıtıp girdikleri öğrenildi. Rahatlarına düşkün hırsızların, hırsızlık sonrası taksiye bindikleri gözlemlendi. Zanlılarının kilitli olmayan kapıları plastik aparatlarla, kilitli olanları ise çok kısa süre içinde tornavida ve benzeri aletlerle açtıkları görülürken, girdikleri evlerden özellikle ziynet eşyası, para ve tabanca çalarak toplamda 210 bin TL değerinde vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Cezaevine gönderildiler

Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar sonucunda, bazı çete üyelerinin Kayseri'ye kaçtığını tespit etti. Zanlıların yerlerini tespit eden Ankara polisi 18 Ekim'de Kayseri ve Ankara'da eş zamanlı olarak ‘Cadı avı” operasyonunun düğmesine bastı. Operasyon neticesince çete çökertilirken, sabıka kayıtları kabarık olan K.D., Y.T., C.Ç., Ankara'da yakalanırken Kayseri'de ise C.T., M.Ç., A.Ç. yakalandı. Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.