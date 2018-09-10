Polonya'da dünya savaş alanları konuşuldu

Polonya'nın Gdansk şehrinde 4-6 Eylül 2018 tarihleri arasında dünya tarihine yön veren muharebelerin konuşulduğu “Dünya Savaş Alanları ve Müzeleri Forumu” düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği ve Varşova Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla II. Dünya Savaşı Müzesi tarafından düzenlenen etkinlik, ABD, Fransa, Belçika, Yunanistan, Çekya, Çin, Slovakya, Ukrayna, Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden 20'ye yakın bilim insanının katılımıyla gerçekleşti. Marathon, Waterloo, Gettysburg, Westerplatte, Pearl Harbour gibi önemli muharebelerinin konuşulduğu etkinlikte, Çanakkale Muharebeleri de ele alındı. Etkinlikte “Çanakkale Muharebeleri ve Savaş Alanı” başlıklı bir konuşma yapan Türk Tarih Kurumu uzmanlarından Uğur Cenk Deniz İmamoğlu, katılımcılara Çanakkale Muharebelerinin cereyanı ve muharebe alanının anıtsal değeri hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, Polonya'da bulunan Westerplatte muharebe alanının düzenlenmesi çalışmaları kapsamında farklı ülkelerden anıtsal muharebe alanları örneklerinin değerlendirildiği “Tarihi Savaş Alanlarının ve Westerplatte Alanının Düzenlenmesi, Korunması ve Geleceğe Aktarılması” başlıklı panelde ise Çanakkale muharebe alanının korunması konusunda yapılan çalışmaları aktardı.

Tarih ve müzecilik alanlarına önemli katkılar sağlayan etkinliğin önümüzdeki yıllarda farklı ülkelerden savaş alanlarının da eklenerek geliştirilmesi tasarlanıyor.