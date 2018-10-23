Popescu'nun emaneti Madalin sağlığına kavuştu

Galatasaray'ın eski yıldızı Gheorghe Popescu'nun Türkiye'ye getirerek Yenimahalle Belediyesine emanet ettiği kanser hastası 11 yaşındaki Madalin Marcia Iordache, sağlığına kavuştu.

Belediyenin desteği ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan ve Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi'nde konaklayan Ewing Sarcomu (kemik tümörü) hastası Madalin'den iyi haber geldi.

Mücadeleden zaferle çıktı

Yaklaşık 5 aydır tedavisi süren Madalin, hastalığına karşı vermiş olduğu mücadeleden zaferle çıktı. Tedavisi yapılan ve motivasyonu için özel çaba harcanan Madalin, hastalığını yendi. Sevincini paylaşmak için belediye tarafından konuk edildiği Zübeyde Hanım Konukevi'nden çıkan Madalin, annesi Cristina Marcia Iordache ve Konuk Evi Müdürü Hakkı Vatansever ile birlikte soluğu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanında aldı.

"Bu mutluluğun tarifi yok"

Mutlu haberi Yaşar'la paylaşan Madalin, Başkan Yaşar'a sarılarak teşekkür etti. Aldığı güzel haber karşısında mutluluğunu dile getiren Yaşar, Madalin'e bir kol saati hediye ederek, "Allah sana uzun ömür versin. Sağlığına kavuştuğun için çok mutluyuz. Bu mutluluğun tarifi yok" dedi.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette Anne Cristina Marci aIordache, çevirmen eşliğinde duygularını dile getirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Anne Cristina, "Yavrum sayenizde sağlığına kavuştu. Bir anne çocuğunun sağlıklı olmasından başka ne dileyebilir. Size sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi bir şekilde Yenimahalle'de konuk ettiniz. Verdiğiniz maddi manevi desteği hayatım boyunca unutmayacağım" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Madalin, Türkiye'den sağlıklı bir şekilde ülkesi Romanya'ya döndü.