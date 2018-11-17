Portekiz Büyükelçisi'nden yatırım daveti

Portekiz Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaretinde, Avrupa Birliği, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine giriş kapısı niteliğinde olan Portekiz'in yatırımlar için çok uygun bir ülke olduğunu belirterek, Türk yatırımcıları davet etti.

Portekiz Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Büyükelçi Da Silva, ziyarette yaptığı konuşmada, Portekiz'in son yıllarda bilişim, turizm, yenilenebilir enerji ve şehirleşme alanlarında büyük gelişme kaydettiğini anlattı. Türkiye ile Portekiz arasındaki benzerlikleri sıralayan Büyükelçi, bu benzerliğe rağmen ticaret hacminin yeterli olmadığını vurguladı. Türk yatırımcıları Portekiz'e davet eden Da Silva, Büyükelçilik olarak Portekiz yatırım fırsatlarını anlatacakları bir toplantı düzenleyebileceklerini söyledi.

Portekiz'in yatırımcılar için güvenli bir ülke olduğuna dikkat çeken Da Silva, ayrıca coğrafi konumu itibariyle önemli bir pazarın giriş kapısı niteliğinde olduğunu söyledi. Da Silva, "Portekiz ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri, Afrika, Latin Amerika ülkelerine bir giriş kapısı da sağlıyor. Brezilya'da 200 milyonluk bir nüfusa doğrudan erişimi Portekiz aracılığıyla elde edebiliyorsunuz. Portekizcenin de ekonomik bir değeri var. Dünyada en çok konuşulan beşinci dil konumunda. Saydığım fırsatların Ankaralı firmaların Portekiz'e yatırım yapmaları konusunda ikna edici olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Büyükelçi Da Silva'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye götürmek adına ATO olarak çalışma yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"Porto Ticaret Odası'nı ‘kardeş oda' ilan edebiliriz"

Türkiye ile Portekiz ekonomilerinde turizmin önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Baran, Türkiye'ye 2017 yılında 27 bin Portekizli turistin geldiğini söyledi ve bu rakamı yukarı çekmek istediklerini kaydetti. Baran, Portekiz ile ticari ilişkileri geliştirmek için Ankara Ticaret Odası ile Porto Ticaret Odası'nı ‘kardeş oda' ilan edebileceklerini de belirtti.

Baran, Ankara ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verdiği konuşmasında Başkent'in yarım günlük uçuşlarla ulaşılan ve GSYİH toplamı 23 trilyon doları bulan bir coğrafyanın ortasında yer aldığını söyledi. Baran, Türkiye'nin de yatırım yapılabilecek güvenilir bir ülke olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Da Silva, ATO Başkanı Baran'a, Türk fotoğraf sanatçısı Bahadır Aksan'ın Portekiz'in Porto kentinde çektiği fotoğraflardan oluşan bir kitabını hediye etti.

Büyükelçi Da Silva'nın ziyaretinde ATO Başkanı Baran'a, BATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz, Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik ve Mehmet Fatih Çetinkaya, Büyükelçiye'de Portekiz Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Celeste Mota Tezsezen eşlik etti.