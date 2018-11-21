Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Da Silva: "Ekonomik ilişkilerimiz yetersiz işbirliği yapalım"

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret ederek, “Ekonomik ilişkilerimiz yetersiz, işbirliği yapalım" çağrısında bulundu.

Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Celeste Mota Tezsezen ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Portekiz ve Türkiye arasında politik anlamda bir problem olmadığını belirten Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Palula Leal Da Silva, “Ekonomik ilişkilerimiz de gelişiyor ancak yeterli değil. İki ülkenin de potansiyeli çok yüksek ama biz potansiyelin çok altındayız. Portekiz ve Türk iş dünyası arasındaki işbirliklerini artıracak projeler geliştirelim” dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de Büyükelçi Da Silva'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasında ticaret hacminin 1,5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirten Özdebir, ”Ben de iki ülke arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ticari ilişkileri geliştirmek için ASO olarak sizinle birlikte çalışmaya hazırız” diye konuştu.

Konuşmasında Ankara sanayisi hakkında da bilgi veren Özdebir, “Ankara, Türkiye'de yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'sinin üretildiği önemli bir sanayi kenti. 13 organize sanayi bölgesi ve 7 teknoparkıyla, savunma sanayi, elektrik-elektronik, iş makineleri, ev ve ofis mobilyaları, medikal, bilişim, tekstil ve konfeksiyon, kauçuk ve plastik sektörlerinde önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir” diye konuştu.

ASO ve Portekiz Büyükelçiliği, işbirliğinin ilk adımı olarak Ocak ayında ASO'da 'Portekiz'le İş İmkanları' konulu bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda işbirliği alanları belirlenecek. Ardından da her iki ülke iş adamı heyetlerinin karşılıklı olarak ziyaretler gerçekleştirmesi planlanıyor.